Δοκιμάζουν... Φουλτζ οι Λέικερς!

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς και πιο συγκεκριμένα με τον δημοσιογράφο Μάικ Μπρέσναχαν του «Spectrum Sportsnet» οι Λέικερς θα δοκιμάσουν τον Μαρκέλ Φουλτζ την Πέμπτη (15/6).

Μπορεί να μην έχουν την πρώτη επιλογή στο draft, με τον πρώτο λόγο να ανήκει στους Σέλτικς ωστόσο θα κάνουν και εκείνοι τη προσπάθειά τους.

Παράλληλα θα δώσουν και ένα δεύτερο workout στον Λόνζο Μπολ.

