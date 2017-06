Πρώτη μεταγραφή για την Ζαλγκίρις (pic)

Μπορεί να μην έχει ξεκαθαρίσει το αν θα μείνει ή όχι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στον πάγκο της και την νέα σεζόν, αλλά η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή της.

Ο Άαρον Ουάιτ είναι το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Κάουνας, η οποία θα βρεθεί και την επόμενη σεζόν στην Euroleague.

Ο 24χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε την προηγούμενη χρονιά στην Ζενίτ, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά της VTB League, και σε 46 ματς συνολικά, είχε κατά μέσο όρο 9.1 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

#Zalgiris has signed the first newcomer for the next season! Aaron #White will come to #Kaunas. Welcome, @Aaron_White30!!! pic.twitter.com/Of7VIqgFoy

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 13 Ιουνίου 2017