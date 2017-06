Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ οι δύο προπονητές είναι τα φαβορί στην κούρσα για την τεχνική ηγεσία των Καταλανών, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναμένεται να παραμείνει στη Ζάλγκιρις.

Ο Αλόνσο βρέθηκε στον πάγκο της Μπασκόνια, ενώ ο Μαρτίνεθ έχει οδηγήσει τη Βαλένθια στους τελικούς της ACB.

Rumbles in Spain -- Pedro Martinez and Sito Alonso are frontrunners as head coach for Barcelona.

— David Pick (@IAmDPick) 12 Ιουνίου 2017