O έμπειρος γκαρντ «ανέβασε» τη σχετική φωτογραφία από την απονομή του τροπαίου, όπου πανηγυρίζει αγκαλιά με τους γιους του και την ελληνική σημαία στη πλάτη.

Δείτε το post του Ζήση

German league champions!!!! Great job from everyone working in this club! pic.twitter.com/0SzibljiG0

— Nikos Zisis (@nik683) 12 Ιουνίου 2017