To καινούριο lοgο των Μπακς για τα 50 χρόνια ιστορίας τους! (pic)

Το καινούριο logo τους αποκάλυψαν οι Μπακς, με σκοπό να γιορτάσουν την συμπλήρωση των 50 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας.

H συγκεκριμένη αλλαγή θα αφορά όλα τα event της ομάδας, τα επίσημα προϊόντα της αλλά και γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με την προώθηση και τη διαφήμιση.

Το καινούριο έμβλημα δεν θα υπάρχει στην φανέλα της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς εκεί θα πορευτούν με την παλιά σχεδίαση.

Δείτε το

Meet the Bucks 50th Anniversary logo!

It will be used for anniversary-related events, merchandise & promotions over the course of 2017-18. pic.twitter.com/8zu0SvhPtG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 9 Ιουνίου 2017