The... Durant effect (vid)

Συγκεκριμένα, ο σταρ των Ουόριορς σημείωσε 31 πόντους στο σύνολο με 10/15 εντός παιδιάς, την ώρα που οι Τζέιμς, Λοβ, Ίρβινγκ είχαν και οι τρεις μαζί 32 πόντους με 12/31 σουτ!!!

Δείτε τη χαρακτηριστική ανάλυση

A closer look at the dominance of Kevin Durant in the NBA Finals, particularly in the 4th quarter pic.twitter.com/VqciyAsRQB

