Η πιο... τρομακτική ομάδα όλων των επαγγελματικών σπορ στις ΗΠΑ! (pic)

Άλλο ένα μοναδικό ρεκόρ έκαναν οι φοβεροί Ουόριορς, μετά την επικράτησης τους στο Game 3 των τελικών.

Οι «πολεμιστές» έφτασαν στο 15-0 στην postseason, μια επίδοση που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στην ιστορία των επαγγελματικών σπορ των ΗΠΑ.

Η ομάδα του Στιβ Κερ συγκατοικούσε στην κορυφή με τους Pittsburgh Penguins της περιόδου 1992-1993 (14-0) που πήραν τον τίτλο στο χόκεϊ (NHL), όμως πλέον η πρώτη θέση ανήκει αποκλειστικά στον Κέβιν Ντουράντ και την παρέα του.

No team has ever gone 15-0 in any postseason of the four main professional sports...

Until now. pic.twitter.com/MQQWEJrSYA

— SportsCenter (@SportsCenter) 8 Ιουνίου 2017