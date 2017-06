Ντουράντ: «Δούλευα για αυτό το σουτ σε όλη μου τη ζωή»! (vid)

Η τρίποντη βόμβα του Κέβιν Ντουράντ έβαλε σε θέση οδηγού τους Ουόριορς κόντρα στους Καβαλίερς, 45 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το Game 3.

Ο «KD» μίλησε για την συγκεκριμένη φάση που σκόραρε μπροστά στα απλωμένα χέρια του ΛεΜπρόν Τζέιμς, αναφέροντας πως σε όλη τη ζωή του δούλευε για αυτή τη στιγμή.

«Δούλευα σε όλη μου τη ζωή για αυτό το σουτ», τόνισε ο σταρ του Γκόλντεν Στέιτ στους New York Times μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Replay of Kevin Durant 3 pointer, and his reaction. pic.twitter.com/oCIDbqBiUh

— ⓂarcusD (@_MarcusD2_) 8 Ιουνίου 2017