Η «μάχη» του Νοβίτσκι με τρομερούς πιτσιρικάδες! (vids)

Οι Μάβερικς δεν τα πήγαν ιδιαίτερα καλά φέτος επιθετικά και μάλλον ο Ντιρκ Νοβίτσκι αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Ο Γερμανός άσος βρέθηκε σε camp όπου αποφάσισε να αντιμετωπίσει τα ατρόμητα πιτσιρίκια.

Κακό του κεφαλιού του ένας εξάχρονος του έκανε την ζωή δύσκολη και οι όμορφες αντιδράσεις όλων έδωσαν ένα πολύ γλυκό αποτέλεσμα.

Οι πιτσιρικάδες έχουν μέλλον...

Intense final round of knockout with the campers! pic.twitter.com/FEAUhULyRk

Dirk had to pull out some tricks to win the 6-year-old division of knockout. pic.twitter.com/XZxQpqjz1b

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 6, 2017