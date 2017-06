Τέλος ο Μπαρτζώκας από τη Μπαρτσελόνα! (pic)

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των «μπλαουγκράνα».

O επικεφαλής του μάνατζεμεντ της Μπαρτσελόνα, Νάτσο Ροντρίγκεθ, ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου το τέλος της συνεργασίας με τον Έλληνα τεχνικό, ενώ υπογράμμισε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για τον αντικαταστάτη του.

Φυσικά το όνομα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι το νούμερο «1» φαβορί προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «μπλαουγκράνα», αλλά αυτό είναι κάτι που θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες.

Georgios Bartzokas will not continue as the head coach of Barça Lassa pic.twitter.com/qOvRzwqx9L

— FCB Basket (@FCBbasket) 7 Ιουνίου 2017