Κυρίαρχος ο Κάρι στη «μάχη» με Ίρβινγκ! (pic)

Οι Ουόριορς προηγούνται με 2-0 στη σειρά των τελικών και μεγάλο ρόλο σε αυτό, εκτός του εκπληκτικού Κέβιν Ντουράντ, παίζει η άτυπη κόντρα του Στεφ Κάρι με τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Ο γκαρντ των Ουόριορς κάνει σπουδαίες εμφανίσεις και κερδίζει μέχρι τώρα τον αντίπαλο του, κάτι που μπορεί κάποιος να καταλάβει από τους αριθμούς των δύο παικτών.

Ο παίκτης του Γκόλντεν Στέιτ είναι καλύτερος από τον «Uncle Drew» σε μέσο όρο πόντων (30 έναντι 21.5), ευστοχία στα δίποντα (46.2% έναντι 40%), ασίστ (10.5 έναντι 4.5) και κλεψίματα (2 έναντι 1) , ενώ ο γκαρντ του Κλίβελαντ είναι πιο εύστοχος στα τρίποντα (50 έναντι 45% του Κάρι).

So far in #NBAFinals, @StephenCurry30 has dominated the point guard matchup

6 Ιουνίου 2017