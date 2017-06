Πρώτος «πολεμιστής» με... 30αρα και triple double o Κάρι! (pic)

Άλλο ένα σημαντικό στατιστικό που κάνει ιδιαίτερο τον... τρελό Στεφ Κάρι.

Ο ηγέτης των Ουόριορς τελείωσε το δεύτερο παιχνίδι των τελικών με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, έτσι κατάφερε να κάνει κάτι μοναδικό.

Με αυτήν την εμφάνιση έγινε ο μοναδικός παίκτης των «πολεμιστών» στην ιστορία της postseason που κάνει triple double, έχοντας παράλληλα πετύχει τουλάχιστον 30 πόντους στο ματς.

Stephen Curry is the first Warriors player in franchise history to have a 30-point triple-double in a playoff game. (via @EliasSports)

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 5 Ιουνίου 2017