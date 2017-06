Η Ριάνα έκανε trash talking στον Ντουράντ (pics & vids)

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν καταλυτικός στο Game 1 μεταξύ των Ουόριορς και των Καβαλίερς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει... εχθρούς.

Και τι εχθρούς...

Η διάσημη τραγουδίστρια Ριάνα βρέθηκε στις πρώτες σειρές του γηπέδου και δεν δίστασε να γίνει προκλητική απέναντι στον παίκτη των Ουόριορς.

Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και σε μια βολή που εκτελούσε ο KD ακούστηκε η RiRi να φωνάζει «τούβλο», με τον παίκτη να γυρνά και να την κοιτά 2 φορές.

Η μεταξύ τους κόντρα συνεχίστηκε και μετά, αφού στο 4ο δωδεκάλεπτο ο Ντουράντ πέτυχε ένα τρίποντο και γύρισε και πάλι να κοιτάξει την διάσημη σταρ.

Τα πράγματα μεταξύ τους γίνονται ακόμα πιο περίεργα αν θυμηθούμε ότι ο άσος των Ουόριορς είχε ανεβάσει ένα tweet πριν 2 χρόνια που έλεγε ότι ήθελε να παντρευτεί την τραγουδίστρια.

Τα αμερικάνικά μέσα ψάχνουν το θέμα ανάμεσα τους και μένει να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την... σχέση.

Listen: Rihanna yells "BRIIIIIICK!!!" at Durant during free throw, he stares her down twice (h/t @tshent) pic.twitter.com/XYdFOv9mc3 — Rob Perez (@World_Wide_Wob) 2 Ιουνίου 2017

Kevin Durant hits the 3-pointer then stares Rihanna down. pic.twitter.com/Mn3iHWUagU — NBA SKITS (@NBA_Skits) 2 Ιουνίου 2017

That girl @rihanna RT @AyeDerBaba94: @KDTrey5 So my question is... If you could marry any girl who would it be?? RT — Kevin Durant (@KDTrey5) 22 Νοεμβρίου 2011

Looks like Kevin Durant may have stared down Rihanna after that 3-pointer pic.twitter.com/Lkf3SEQ14Z — Jordan Greer (@jordangreer42) 2 Ιουνίου 2017