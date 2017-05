Εκπέμπει σήμα κινδύνου ο Ερυθρός Αστέρας! (pic)

Μπορείτε να φανταστείτε την επόμενη EuroLeague χωρίς τον Ερυθρό Αστέρα; Δεν απέχει και πολύ αυτό το σενάριο από την πραγματικότητα...

Σύμφωνα με τους Σέρβους η ομάδα βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, ενώ όπως έγραψε και ο Ντέιβιντ Πικ, οι παίκτες είναι έξι μήνες απλήρωτοι.

Γι' αυτόν τον λόγο άνοιξαν λογαριασμό σε τράπεζα ζητώντας οικονομική βοήθεια απ' όλους, όσους, μπορούν!

Οι εξελίξεις τρέχουν και ο ιστορικός σύλλογος κινδυνεύει άμεσα!

Red Star financial situation has gotten worse, Belgrade taking donations from fans online - "DONATE AND DOMINATE". pic.twitter.com/t65WGZRIpB

Sources tell me Crvena Zvezda head coach Dejan Radonjic received ONE installment all season. Players unpaid almost SIX months.

— David Pick (@IAmDPick) 30 Μαΐου 2017