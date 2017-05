Finals Classics: Το clutch τρίποντο του Άλεν με Σπερς! (vid)

Το clutch τρίποντο του Ρέι Άλεν στο Game 6 των τελικών του 2013 κόντρα στους Σπερς είχε δώσει το φιλί της ζωής στο Μαϊάμι, στέλνοντας το ματς στην παράταση

Οι Σπερς νικούσαν 95 -92 πριν εκτελέσει ο γκαρντ των Χιτ και ήταν μπροστά με 3-2 στη σειρά, όμως το... κρύο αίμα του Άλεν τους γλίτωσε από την ήττα-απώλεια του τίτλου και τους επέτρεψε να στεφθούν πρωταθλητές στο Game 7.

Το NBA θυμήθηκε τη στιγμή και την παρουσίασε ως μια από τις σημαντικότερες των τελικών.

Aπολαύστε

Ray Allen's biggest shot of his career came against the Spurs in Game 6 of the 2013 #NBAFinals. A look back at the historic corner ! pic.twitter.com/8AmlbJIye4

— NBA TV (@NBATV) 28 Μαΐου 2017