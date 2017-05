Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού λοιπόν. Σιγά την είδηση, θα μου πείτε και σιγά τα ωά! Όσο οι περιβόητες κλιματικές αλλαγές δεν επηρεάζουν την καθημερινή συνήθεια του ήλιου να βγαίνει από την Ανατολή, τόσο οι δυο αιώνιοι θα συνεχίζουν το μονοπωλιακό νταλαβέρι τους στους τελικούς του πρωταθλήματος και ό,τι ήθελε προκύψει!

Τουτέστιν, καμία έκπληξη δεν προκαλεί το γεγονός ότι αρχής γιγνομένης από την Κυριακή (ΣΕΦ, 21:00) και όσο τραβήξει αυτό το γαϊτανάκι, οι μεν θα βλέπουν τα μούτρα των δε για δωδέκατη χρονιά στη σειρά!

Από την ανατολή του millennium τους χάλασαν τη ζαχαρένια της αντιπαράθεσης τρεις φορές η ΑΕΚ (2002, 2003, 2005) και μία το Μαρούσι, αλλά από το 2006 και πέρα καμιά ομάδα δεν κατάφερε να σπάσει το δίπολο: το αποπειράθηκαν ο Αρης, ο Πανιώνιος και το Μαρούσι σέρνοντας τέσσερις σειρές ημιτελικών στα πέντε ματς, αλλά στο τέλος επικράτησε ο νόμος του ισχυρού.

Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού λοιπόν με αμφότερους τους φιναλίστ να ασκούνται στη διαχείριση συναισθημάτων: ο μεν Ολυμπιακός εκείνων που του γέννησε το Φάιναλ Φορ στην Πόλη, ο δε Παναθηναϊκός αυτών τα οποία του προκάλεσε νωρίτερα ο αποκλεισμός από τη Φενέρμπαχτσε, το ταξίδι με το λεωφορείο και τα ... απόνερα της αναστάτωσης και της τριβής των εσωτερικών σχέσεων.

Βεβαίως εδώ το διακύβευμα είναι μεγάλο ένθεν και ένθεν, οπότε φαντάζομαι πως τα παρελκόμενα της Κωνσταντινούπολης (που τους ενώνει κιόλας στις δυο συγκεκριμένες υποθέσεις) έχουν ήδη μείνει στο περιθώριο και στο πίσω μέρος του κεφαλιού αμφοτέρων.

Ο Ολυμπιακός σημαδεύει το three-peat που έχει να το πετύχει εδώ και είκοσι χρόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να ανακτήσει τα σκήπτρα μετά από δυο άγονες σεζόν, όσες παρεμπιπτόντως, έμεινε στη δίαιτα και ο Τσάβι Πασκουάλ με την Μπαρτσελόνα.

Επίκειται -και ανυπομονούμε να την παρακολουθήσουμε- μια σειρά τελικών, που βεβαίως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα αρχίσει, πώς θα εξελιχθεί και κυρίως πώς θα καταλήξει: το 2013 ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο θρόνο με “sweep” και την επόμενη χρονιά με 3-2 (από 1-2), ενώ το 2015 ο Ολυμπιακός πήρε το αίμα του πίσω με 3-0 και πέρυσι απάντησε με τρεις απανωτές νίκες στο “break” των “πρασίνων” στο ΣΕΦ.

Ασφαλώς το πλεονέκτημα της έδρας αποτελεί μια σημαντική παράμετρο , άλλωστε επί έξι μήνες όλος ο καυγάς γίνεται γι' αυτό το πάπλωμα, αλλά δεν είναι κιόλας το παν, πολλώ δε μάλλον το άπαν: αυτό ο Παναθηναϊκός το εμπέδωσε χωρίς τη θέληση του στη σειρά των πλέι οφς της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ υπενθυμίζω ότι η περυσινή σειρά σημαδεύθηκε από τρεις εκτός έδρας νίκες και θα μείνει στην ιστορία ως η επιτομή του θρίλερ...

Στις 19 Μαΐου (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-83), οι “πράσινοι” δραπέτευσαν από το Νέο Φάληρο, στριμώχνοντας στα σχοινιά τον Κώστα Παπανικολάου στην τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού.

Στις 22 Μαΐου (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 66-68), ο τελικός κρίθηκε από το τρίποντο του Βασίλη Σπανούλη στο καπάκι μετά από εκείνο του Δημήτρη Διαμαντίδη.

Στις 26 Μαΐου (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-72), ο τελικός δεν είχε ανάλογο σασπένς, αλλά οι αιώνιοι μας επιφύλαξαν το απόλυτο δράμα στην επόμενη πράξη...

Στις 30 Μαΐου (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 81-82) ο τέταρτος τελικός κρίθηκε στη δεύτερη παράταση με τον συνήθη ύποπτο να κτυπά πάλι στην εκπνοή από τα 6μ.75.

Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού λοιπόν. Αυτή τη φορά, μετά από έξι χρόνια ο Σπανούλης δεν θα βρει απέναντι του τον Διαμαντίδη, ενώ ο Γιάννης Σφαιρόπουλος τίθεται ενώπιος ενωπίω με τον πρωτάρη σε τελικούς Τσάβι Πασκουάλ και ο Γιάννης Μπουρούσης εποφθαλμιά έναν τίτλο που δεν κατάφερε να κατακτήσει στις πέντε απόπειρες του, φορώντας την κόκκινη φανέλα.

Ο καθείς και τα όπλα του. Και επίσης ο καθείς και τα ζητήματα του, σε επίπεδο αγωνιστικής φάσης, τακτικής που τον βολεύει και των συμπαρομαρτούντων...

Grosso modo θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει μεγαλύτερη ομαδικότητα, παρουσιάζεται πιο σκληρός, έχει συγκεκριμένες σταθερές στο παιχνίδι του και είναι προβλέψιμος με τη θετική έννοια του όρου και την ασφάλεια που του παρέχει αυτή η ιδιότητα.

Στον αντίποδα ο Παναθηναϊκός στηρίζεται αρκετά στο ένστικτο και σε συγκεκριμένα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών του, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πιο απρόβλεπτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις ισορροπίες μιας σειράς, οι οποίες μπορεί κιόλας να είναι εύθραυστες.

Σε κάθε περίπτωση οι τελικοί είναι μια άλλη ιστορία που εκκινεί εκ του μηδενός, θα αρχίσει να γράφεται το βράδυ της Κυριακής και οψόμεθα!

ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ 71 ΕΤΩΝ

Αγώνες Πρωταθλήματος: 222 από το 1946 έως και το 2017

Σκορ: 99-123 (δυο διακοπές, τέσσερις μηδενισμοί)

Πρωτάθλημα Ελλάδος: 86-103, κανονική περίοδος 54- 59, πλέι οφς 3-5 , τελικοί 31-38, μπαράζ 0-1

Κύπελλο Ελλάδος: 7-18

Ευρωλίγκα: 8-3

Στην έδρα του Ολυμπιακού: 66-35

Στην έδρα του Παναθηναϊκού: 25-74

Σε ουδέτερες έδρες: 8-14

Αποτέλεσμα πρώτου αγώνα: 22 Απριλίου 1946, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 38-31

Σερί Ολυμπιακού στην κανονική περίοδο: 9-0

Ευρύτερη νίκη Ολυμπιακού: 73-38 (35π.), 19 Μαϊου 1996

Ευρύτερη νίκη Παναθηναϊκού: 86-55 (31π.), 13 Φεβρουαρίου 2005

TO E ΦΕΤΙΝΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ (3-2)

ΣΕΦ, 17/10/2016: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 88-63 (Πρίντεζης 18, Λοτζέσκι 15- Μπουρούσης 12, Σίνγκλετον 10)

ΟΑΚΑ, 18/11/2016: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 77-79 (Καλάθης 16, Ρίβερς 14-Σπανούλης 22, Πρίντεζης 16)

ΣΕΦ, 06/01/2017: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-69 (Παπαπέτρου 13, Σπανούλης 12- Τζέιμς 24, Ρίβερς 23)

ΣΕΦ, 16/01/2017: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 67-77 (Μάντζαρης 16, Πρίντεζης 13-Ρίβερς 27, Γκέιμπριελ 14)

ΟΑΚΑ, 30/01/2017: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-59 (Ρίβερς 26, Σίνγκλετον 20- Πρίντεζης 14, Παπανικολάου 13)

ΤΕΛΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ!

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 20ή σειρά τελικών, 13η στη σειρά, 8 τίτλοι, 83 αγώνες, 39 νίκες-44 ήττες

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 22η σειρά τελικών, 15η στη σειρά, 15 τίτλοι, 88 αγώνες: 53 νίκες-35 ήττες

ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ Η ΚΟΛΟΝΙΑ

17η σειρά τελικών, 12η συνεχής, 6-10 τίτλοι, 69 αγώνες, 31-38 νίκες

Συχνότερο σκορ: 3-2 (οκτώ φορές)

Ανατροπές πλεονεκτήματος: 5 (Παναθηναϊκός 4, Ολυμπιακός 1)

Sweeps: 3 (Παναθηναϊκός 2, Ολυμπιακός 1)

Εκτός έδρας νίκες: 14 (Παναθηναϊκός 9, Ολυμπιακός 5)

Ρεκόρ επίθεσης: 101 πόντοι (Παναθηναϊκός, 2004, παράταση)

Ρεκόρ άμυνας: 38 πόντοι (Ολυμπιακός/1996)

Ατομικό ρεκόρ πόντων: 34, Εντι Τζόνσον/1995

24 ΧΡΟΝΙΑ, 69 ΤΕΛΙΚΟΙ

1992-93 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-3

1994-95 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 3-2

1995-96 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 3-2

1998-99 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 2-3

2000-01 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 3-2

2005-06 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 3-0

2006-07 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 3-2

2007-08 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 3-2

2008-09 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3

2009-10 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 3-1

2010-11 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3

2011-12 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 3-2

2012-13 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-3

2013-14 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 3-2

2014-15 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 3-0

2015-16 Oλυμπιακός-Παναθηναϊκός 3-1

2016-17 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ---

ΟΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΚΤΕΣ: Σπανούλης, Μπουρούσης, Μαραγκός, Δημητρόπουλος, Ιορδανίδης, Σκροπολίθας, Δαρίβας, Μπουντούρης, Οικονόμου, Ανθης, Ξανθόπουλος, Γλυνιαδάκης, Δ. Παπανικολάου, Λ. Παπαδόπουλος, Βουγιούκας, Περπέρογλου, Σχορτσανίτης, Χ. Γιαννόπουλος, Μαυροκεφαλίδης, Γ. Παπαγιάννης,

ΞΕΝΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ: Τζένκινς, Γούλφολκ, Πάσπαλι, Κόμαζετς, Βολκόφ, Ράτζα, Ρότζερς, Φέμερλινγκ, Ζίζιτς, Μουλαομέροβιτς, Σερμαντίνι

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Μουρούζης, Μήλας, Αναστασάτος, Κυρίτσης, Σούμποτιτς

ΜΕ ΔΥΟ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ματθαίου, Γιαννάκης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ( 50 )

Tρίτη σεζόν στον Ολυμπιακό, ως head coach

Ρεκόρ στην Α1 (ΠΑΟΚ, Κολοσσός, Πανιώνιος, Ολυμπιακός): 260 αγώνες, 178 νίκες - 82 ήττες

Ρεκόρ στον Ολυμπιακό: 95 αγώνες, 91 νίκες - 4 ήττες (μία από τον Αρη / 2014-15, δυο από τον Παναθηναϊκό / 2015-16, μία από τον Παναθηναϊκό / 2016-17)

Θητείες ως assistant: ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Εθνική ομάδα

Τίτλοι/ Διακρίσεις: Πρωταθλητής Ελλάδος 2014-15 και 2015-16, φιναλίστ Ευρωλίγκας 2014-15 και 2016-17 (Ολυμπιακός)

Ως assistant, φιναλίστ Ευρωλίγκας 2011-12 (ΤΣΣΚΑ) και χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2009 (Εθνική)

ΤΣΑΒΙ ΠΑΣΚΟΥΑΛ (45)

Πρώτη σεζόν στον Παναθηναϊκό

Ρεκόρ στον Παναθηναϊκό: 27 αγώνες, 26 νίκες – μία ήττα

Ρεκόρ στην Μπαρτσελόνα: 366 αγώνες, 283 νίκες-83 ήττες σε 9 σεζόν

Ρεκόρ στην Α2 Ισπανίας (Ολέσα, Αραθένα): 139 αγώνες, 86 νίκες-53 ήττες

Θητείες ως assistant: Μπαρτσελόνα

Τίτλοι/ Διακρίσεις: Πρωταθλητής Ευρώπης (2010), 4 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 4 Supercup Iσπανίας, 7 Καταλανικές λίγκες, ένα Κύπελλο Ελλάδος

ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ v s ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 1 1 -16

ΠΑΟΚ 0-1, Κολοσσός Ρόδου 0-6, Πανιώνιος 1-6, Ολυμπιακός 10-3 (5-0, 6-0)

ΠΑΣΚΟΥΑΛ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 10-8

Μπαρτσελόνα 8-5, Παναθηναϊκός 2-3

Τελικός Ευρωλίγκας, 09/05/2010: 86-68 (Μπουρούσης 9π.)

Ημιτελικός 2012: 64-68

Μικρός τελικός 2009: 95-79

Πλέι οφς 2015: 1-3 (23/04/2015, Πρίντεζης, 68-71)

ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ vs ΠΑΣΚΟΥΑΛ 7-4

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 3-1 (2014-15), 1-1 (2015-16)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-2

Σεζόν 2005-06 (assistants): Μπαρτσελόνα- Ολυμπιακός 3-1

ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΤΣΑΒΙ

24-0 πριν από την ήττα από την ΑΕΚ στον δεύτερο ημιτελικό, Νο 1 σερί εκκίνησης προπονητή στον Παναθηναϊκό

Κιουμουρτζόγλου 18-0, Τζόρτζεβιτς 14-0, Αλβέρτης 12-0, Ομπράντοβιτς 9-0

27-0, Σφαιρόπουλος, Ολυμπιακός 2014-15

ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ

Σπανούλης, Πρίντεζης, Παπανικολάου και Μπουρούσης μαζί στον Ολυμπιακό (2010-11)

Σφαιρόπουλος, Αγραβάνης και Παππάς μαζί στον Πανιώνιο (2012-13)

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ «ΠΑΡΕΑΚΙΑ»

Σπανούλης, Μπουρούσης και Φώτσης: χρυσό μετάλλιο Ευρωμπάσκετ 2005

Σφαιρόπουλος, Σπανούλης, Πρίντεζης, Μπουρούσης, Φώτσης και Καλάθης: χάλκινο μετάλλιο Ευρωμπάσκετ 2009

Παπανικολάου, Μάντζαρης και Παππάς : δύο χρυσά και δυο ασημένια μετάλλια με τις Εθνικές Εφήβων και Νέων σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα

Παπαπέτρου, Αγραβάνης και Μποχωρίδης, μαζί στις Εθνικές Παίδων, Εφήβων και Νέων

ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ... ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ

“Αιώνιοι” και Ρεάλ Μαδρίτης: Φώτσης, Μπουρούσης, Κ.C. Ρίβερς, Παπαδόπουλος, Πελεκάνος, Βούκσεβιτς, Τάρλατς, Mατσιούλις, Ντάρντεν, Χάντερ, Μποντιρόγκα, Χόκινς, Ρότζερς, Μουλαομέροβιτς, Σάντσεζ, Μπερκ, Μπέγκιτς, Γουίνστον, Ομπράντοβιτς, Τζόρτζεβιτς

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Λάρισα: Βασίλης Σπανούλης, Αντρέας Γκατζούλης, Βαγγέλης Κουτσοκέρας

Τρίκαλα: Κώστας Παπανικολάου

Καρδίτσα: Γιάννης Μπουρούσης

ΜΠΛΕΞΑΝΕ ΤΑ ΜΠΟΥΤΙΑ ΤΟΥΣ!

Μπουρούσης - Παπανικολάου: Συμπαίκτες στον Ολυμπιακό και στην Εθνική, αντίπαλοι στην Ευρωλίγκα (Μιλάνο-Ολυμπιακός, Ρεάλ-Μπαρτσελόνα, Λαμποράλ -Ολυμπιακός), στην Ισπανία (Ρεάλ - Μπαρτσελόνα, 2013-14) και στην Ελλάδα (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός)

ΤΟ F ΟΡΤ ΚΝΟΧ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Σε συλλογικό επίπεδο: 59 Πρωταθλήματα, 37 Κύπελλα, 5 Supercup, 16 τρόπαια της Ευρωλίγκας, 2 του Εurocup, 2 της Αδριατικής λίγκας, 2 της VTB, 6 Διηπειρωτικά.

Με τις εθνικές ομάδες: 14 χρυσά, 11 ασημένια, 9 χάλκινα μετάλλια

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΕΦ

121 εντός έδρας νίκες στην κανονική περίοδο

Τελευταία ήττα: 17 Φεβρουαρίου 2008, Παναθηναϊκός, 64-82

68-2 στους τελευταίους 70 αγώνες στο ΣΕΦ

Αήττητος σε 11 σεζόν, 13 φορές Νο 1

ΤΟ ΠΑΛΜΑΡΕ T ΟΥ “ΘΡΥΛΟΥ”

12 Πρωταθλήματα Ελλάδος

9 Κύπελλα Ελλάδος,

3 τρόπαια και άλλες πέντε φορές φιναλίστ Ευρωλίγκας, 10 Φάιναλ Φορ

Ενα Διηπειρωτικό Κύπελλο

ΤΟ ΠΑΛΜΑΡΕ TOY “ E ΞΑΣΤΕΡΟΥ”

34 Πρωταθλήματα Ελλάδος

18 Κύπελλα Ελλάδος

6 τρόπαια και επτά τελικοί Ευρωλίγκας

Eνα Διηπειρωτικό Κύπελλο

ΠΗΓΑΙΝΕ... ΕΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Χάκετ, Αθηναίου/Γουότερς

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τζεντίλε, Π. Καλάθης, Νίκολς, Πεδουλάκης/ Γκέιμπριελ, Πασκουάλ

ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΟΓΙΑ

Σάββας και Γιάννης Σφαιρόπουλος, Ρούντι και Ντάνιελ Χάκετ, Αργύρης, Ιωάννης και Γιώργος Παπαπέτρου, Βαγγέλης και Αντώνης Μάντζαρης Νίκος και Πάρης Μαραγκός, Γιασεμή Σαμαντούρα και Γιάννης Αθηναίου

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΟΓΙΑ

Βαγγέλης και Αντώνης Φώτσης, Νικ και Πατ Καλάθης, Κέι Σι Ρίβερς και Μπάιρον Ντινκινς, Βασίλης και Νίκος Χαραλαμπόπουλος, Λευτέρης και Νίκος Μποχωρίδης, Γιώργος και Μάνος Καλαϊτζάκης, Δημήτρης και Κώστας Γόντικας

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Νο 1, ρεκόρ 25-1 (εντός 13-0, εκτός 12-1), πλέι οφς 3-0 (Αρης)

Νο 1 άμυνα (63.4) ριμπάουντ (37.6), τάπες (3.8)

Νο 2 επίθεση (80.6), διαφορά (+17.1), ασίστ (18.5) ranking (98.0)

54.5% δίποντα, 35.3% τρίποντα, 72.0% βολές, 6.6 κλεψίματα, 12.2 λάθη, 21.5 φάουλ

TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

Νο 2, ρεκόρ 25-1 (13-0 εντός, 12-1 εκτός), πλέι οφς 3-1 (ΑΕΚ)

Νο 1 επίθεση (84.8), διαφορά (+19.2), ασίστ (18.9), εύστοχα τρίποντα (255), κλεψίματα (8.1), ranking (103.7)

Νο 2 άμυνα (65.6), ριμπάουντ (35.0), εκτελεσμένα τρίποντα (681), λιγότερα λάθη (11.8)

57.6% δίποντα, 37.4% τρίποντα, 74.0% βολές, 2.9 τάπες

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΙΝΤΕΖΗ

Νο 2 σκόρερ του Ολυμπιακού στην Α1 με 2.751 πόντους (Τόμιτς 2.913)

Νο 2 σε συμμετοχές με τον Ολυμπιακό στην Α1 με 313 (Τόμιτς 383)

Νο 1 σε εύστοχα δίποντα με 917 (Τάρλατς 898)

Δυο ματς με μηδέν πόντους (Μπασκόνια, Αρης)

ΤΟ... ΜΑΤ ΤΟΥ ΜΑΤ

Νο 2 ranking (16.8), Νο 5 δίποντα (49/76, 64.5%), Νο 4 τρίποντα (36/81, 44.4%)

12.6 πόντοι, 5.1 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ

Ο μόνος με διψήφιο νούμερο πόντων (Γκριν 9.4)

Ρεκόρ 28π. κόντρα στον ΠΑΟΚ, MVP 11ης αγωνιστικής

ΑΚΡΙΒΟ ΜΟΥ... ΔΙΠΟΝΤΟ!

Κόντρα στο Λαύριο (7η) ο Μάντζαρης πέτυχε το πρώτο δίποντο μετά από 0/5 σε 120'

Σε 24 αγώνες: 14/39 δίποντα και 29/68 τρίποντα (42.6%), 4/5τρ. με το Λαύριο, 4/6 με τον Αρη (ημιτελικός Νο 3), 2.6ρ., 2.8ασ.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΓΚ

Σε 20 αγώνες, 11.1 λεπτά, 5.1 πόντοι, 40/62 δ., 22/30β., 3.1 ριμπάουντ

Σεζόν 2015-16: 5 αγώνες, 19', 7.6π., 16/21δ., 6/10β., 5.8ρ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΠΙΡΤΣ

Νο 2 δίποντα (66/93, 70.9%),

6.4 πόντοι, 5.1 ριμπάουντ, 1.1 μπλοκ (Νο 2), 28/45 βολές σε 17 λεπτά

25/26 αγώνες μαζί με τον Παπαπέτρου

Ο ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

9.2 πόντοι, ποσοστά 55.3%, 38.3%, 82.7%

4.1 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ, 2.4 φάουλ σε 20 λεπτά

Σεζόν 2015-16: 9.4π., 4.2ρ., 1.6ασ., 2.3φ.σε 21 λεπτά, ποσοστά 66%, 35%, 68%

Στον 2ο ημιτελικό: 23π., 3/4δ., 5/7τρ., 2/2β., 7ρ., 1ασ., ranking 28

ΤΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥΛΗ

Νο 3 σκόρερ ΕΣΑΚΕ, 5.013 πόντοι (Χατζής 5.200, Κορωνιός 5.170)

Νο 2 πασέρ, 1.936 ασίστ (Διαμαντίδης 2.141)

Νο 4 σκόρερ και Νο 1 πασέρ Ολυμπιακού από το 1992

ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ VS ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

Στα τελευταία 28 ντέρμπι πρωταθλήματος: 10.8 πόντοι, 4.6 ασίστ, 3.0 λάθη

34.3% δίποντα (45/131), 25.1% τρίποντα (42/167), 70.1% βολές (80/114)

Μηδέν πόντοι, 0/4 σουτ, σε 9'.39'', ΟΑΚΑ, 30/01/2017

ΜΟΝΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ 5η ΦΟΡΑ

8.0 πόντοι στην κανονική περίοδο, 13.0 στα πέι οφς

10/21 διψήφια νούμερα, επτά στη σειρά

4.9π. το 2001-02 (παρθενική σεζόν, Μαρούσι) 9.7π. το 2002.03 (Μαρούσι), 9.8π το 2008-09 (Παναθηναϊκός), 8.2π. το 2013-14 (Ολυμπιακός)

Μaximum 15.7 το 2004-05 (Μαρούσι), 12.6 το 2014-15 (Ολυμπιακός)

ASSIST … BILL

117 τελικές πάσες στο Πρωτάθλημα (5.6, Νο 2), 201 στην Ευρωλίγκα (6.1)

Ρεκόρ 15 με Μπασκόνια, 11 με Αρη και Δόξα, 10 με Εφές

Νο 2 στην Ευρωλίγκα με 1.152 (Διαμαντίδης 1.255, Τεόντοσιτς 1.126, Παπαλουκάς 977)

ΒΑΡΑΤΕ... ΒΙΟΛΙΤΖΗΔΕΣ!

Ζενίθ: 16/30 Μπασκόνια, 16/34 Αρης, 14/25 Ούνικς και Κύμη, 14/33 ΤΣΣΚΑ, 12/26 Γαλατασαράι και Εφές (Νο 40, 11/23 Παναθηναϊκός, 11/30 Εφές (Νο 2) 10/23 Λαύριο και Εφές (Νο 1),10/24 Απόλλων, Δόξα και Προμηθέας, 10/25 Κολοσσός

Ναδίρ: 2/20 Γαλατασαράι, 6/33 Μακαμπί

Με Κόροιβο: 9/33τρ., 20/31δ.

GIVE ME THREE!

Σπανούλης: 20/99 (ποσοστό 20.2%)

Παπανικολάου: 34/85 (40.0%)

Λοτζέσκι: 36/81 (44.4%)

Μάντζαρης: 36/85 (42.3%)

Γκριν: 33/74 (44.6%)

Αγραβάνης 16/59 (27.1%)

ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ

Νο 1, Ερικ Γκριν, 44.6% (33/74)

Νο 2, Ματ Λοτζέσκι, 44.4% (36/81)

Νο 3, Βαγγέλης Μάντζαρης, 42.3% (36/85)

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΚΤΟΣ

Νο 1 εύστοχα και Νο 2 εκτελεσμένα τρίποντα (212/581)

Φελντίν 74+90, Ρίβερς 67+86, Φώτσης 27+66, Παππάς 65+62, Καλάθης 103+82, Σίνγκλετον 98+73, Γκέιμπριελ 36+36

16 παίκτες, εξαίρεση ο Γόντικας (4+0)

18/26 αγώνες με +10, Τρίκαλα 16/34, Ρέθυμνο 15/33, Δόξα 14/32/ Γαλατασαράι 16/31

ΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΤΟΥ ΡΙΒΕΡΣ

ΣΕΦ, 06/01/2017 (Ευρωλίγκα): 23 πόντοι, 5/9δ., 3/3τρ., 4/4β., 3τ., 1ασ., 2κλ.

ΣΕΦ, 16/01/2017 (ημιτελικός Κυπέλλου): 27 πόντοι, 9/11δ., 2/4τρ., 3/4β., 5ρ., 1ασ., 2κλ.

ΟΑΚΑ, 30/01/2017 (Β' γύρος Basket League): 26 πόντοι, 4/6δ., 6/10τρ., 9ρ., 1ασ., 3κλ., 1τ.

ΤΟ ΓΕΜΑΤΟ... ΚΑΛΑΘΗ!

26 πόντοι στον τρίτο ημιτελικό, ρεκόρ καριέρας στον Παναθηναϊκό

Με Ούνικς (30/12/2016) και ΑΕΚ (11/05/2017) 23π. , με Αρη (04.05.2016) 21π., με ΠΑΟΚ (14/12/2015) 19π.

Ο ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ HACK-A-CAL!

Νο 1 ασίστ (5.6), 8.2 πόντοι, 3.2 ριμπάουντ, 1.7 φάουλ, 1.9 λάθη, 1.0 κλέψιμο σε 21 λεπτά

53.4% δίποντα (55/103), 36.6% τρίποντα (30/82), 48.2% βολές (14/29)

Ρεκόρ: 26 πόντοι (ΑΕΚ), 11 ασίστ (Ρέθυμνο), 9 ριμπάουντ (Κόροιβος)

Σε 5 σεζόν στην Ελλάδα: 144/253 βολές (56.9%)

ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΝΝΗ...

ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ: 11.0 πόντοι, 5.1 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ σε 19 λεπτά

Νο 1 εύστοχες βολές (98), Νο 2 ranking (15.3), Νο 4 κερδισμένα φάουλ (4.4)

Παρών και στα 29 ματς (Καλάθης)

ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Σε 5 σεζόν (2006-2011): 162 αγώνες, 10.1 πόντοι, 7.0 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ, 1.1 τάπα, 34.7% στα τρίποντα (75/ 216), 62% στα δίποντα, 75% στις βολές

Τίτλοι: 2 Κύπελλα Ελλάδος, φιναλίστ Ευρωλίγκας 2010, Φάιναλ Φορ Ευρωλίγκας 2009 και 2010

MY NAME IS JAMES

Νο 1 σκόρερ Παναθηναϊκού με 12.5 πόντους σε 21 λεπτά (17/27 ματς)

2.2 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ, 1.1 κλεψίματα

53.7% δίποντα (50/93), 26.9% τρίποντα (14/52), 89.2% βολές (58/65)

“ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ” Ο ΣΙΝΓΚΛΕΤΟΝ