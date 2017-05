Οι συμπαίκτες των Καβαλίερς αποτρέπουν τον Τόμπσον να παντρευτεί την Καρντάσιαν! (pic)

Live Στοίχημα σε NBA & Bundesliga με Live Stream στη Novibet (21+).

Όπως έγραψε το Radar Online η Κλόε Καρντάσιαν πιέζει τον σέντερ των Καβαλίερς να γίνει ο γάμος, αλλά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και οι υπόλοιποι παίκτες των Καβαλίερς των συμβουλεύουν να μην το κάνει.

Μάλιστα του παραθέτουν τα όσα συνέβησαν με τη σχέση της Καρντάσιαν με τον Λαμάρ Όντομ! Όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, η Κλόε έχει πείσει τον Τόμπσον να πληρώσει όλα τα έξοδα του γάμου τα οποία θα ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο δολάρια!

Khloe Kardashian really, really wants to marry Tristan Thompson, but LeBron and the Cavs reportedly are against it.https://t.co/8pxKO3hxXF pic.twitter.com/i3811p3AqP

— NESN (@NESN) 21 Μαΐου 2017