Φήμη για Μπάτλερ και Λέικερς! (pic)

Ο 28χρονος γκαρντ των Μπουλς βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Σικάγο και σύμφωνα με την τελευταία φημολογία οι Λέικερς θα μπορούσαν να είναι ο επόμενος προορισμός του.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς οι Μπουλς δίνουν τον Μπάτλερ στους Λος Άντζελες Λέικερς προκειμένου να αποκτήσουν τον Ντ' Άντζελο Ράσελ, τον Λούολ Ντενγκ και το νούμερο 28 του draft.

Ισχύει δεν ισχύει θα φανεί τις επόμενες ημέρες...

NBA Rumor: Bulls reportedly made an offer to the Lakers of Jimmy Butler & 2nd round pick for Luol Deng, D'Angelo Russell, and the 28th pick

— Cane & Ice Show (@Cane_Ice) 18 Μαΐου 2017