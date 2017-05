6ος σκόρερ της EuroLeague ο Γιουλ! (pic)

Ο Ισπανός γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος αναδείχτηκε χθες MVP στην EuroLeague, έφτασε τους 2.525 πόντους στη διοργάνωση με το καλάθι που σημείωσε για το 32-45 με το οποίο ολοκληρώθηκε το α' ημίχρονο στο Sinan Erdem Dome. Ο Γιουλ άφησε πίσω του τον Γιάκα Λάκοβιτς (2.524) και πλέον ακολουθεί τους Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.000), Βασίλη Σπανούλη (3.391), Μίλος Τεόντοσιτς (2.805) και Μάρκους Μπράουν (2.739).

