Νοκ άουτ και ο Λι, αποχώρησε πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι! (vid)

Οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές για τον έμπειρο σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, αφού υπάρχουν φόβοι ακόμα και για ρήξη!

Παίξε νόμιμα στην Sportingbet με επιστροφή στοιχήματος στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, αν ο Αραούχο ανοίξει το σκορ (21+).

Μάλιστα μετά το τέλος αποχώρησε πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι και τον ίδιο να πιάνει το κεφάλι του με απόγνωση...

Κι όλα αυτά τη στιγμή που οι Ουόριορς βρίσκονται ήδη στο 3-0, ο Τόνι Πάρκερ χάνει τη χρονιά, ενώ ο Καουάι Λέοναρντ παραμένει ακόμα εκτός!

Δείτε τι έγινε

More bad news for the #Spurs: David Lee injured his leg and had to leave on a wheelchair. #GoSpursGo pic.twitter.com/mbbHrEQPJM

— Chat Sports (@ChatSports) 21 Μαΐου 2017