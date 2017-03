Σκοράρει κατά ριπάς ο «Giannis» και θυμίζει Ρεντ! (pic)

Η συνέπεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο σκοράρισμα είναι εκπληκτική τη φετινή αγωνιστική περίοδο, κάτι που του επιτρέπει να συγκρίνεται με έναν χαρισματικό παίκτη του παρελθόντος.

Ο «Greek Freak» σημείωσε 32 πόντους απέναντι στους Κινγκς, φτάνοντας τα 16 παιχνίδια μέσα στη σεζόν που πετυχαίνει 30+.

Παρόμοια επίδοση για παίκτη των «ελαφιών» είχε να εμφανιστεί από το 2006, τότε που ο Μάικλ Ρεντ είχε καταφέρει να σκοράρει 30+, σε 20 παιχνίδια.

.@Giannis_An34's 16 30-point games in 16-17 are the most in a season by a @Bucks player since Michael Redd in 05-06. https://t.co/z4XNMmn8SS

— StatMuse (@statmuse) 23 Μαρτίου 2017