Για πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός, για δυάδα ο Ολυμπιακός! (pics)

«Δύο και... αύριο» για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Euroleague!

Η.... διαβολοβδομάδα των ελληνικών ομάδων φτάνει στο τέλος της, με τους «αιώνιους» να θέλουν νίκες για το γόητρό τους - και όχι μόνο - εφόσον έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoffs.

Ο Παναθηναϊκός, μετά την επικράτηση επί της Αρμάνι (74-61), γυρεύει το «διπλό» στην Μπασκόνια (23/03, 22:00), προκειμένου να αποκτήσει και το πλεονέκτημα έδρας. Τζέιμς και Μπουρούσης επιστρέφουν στην ομάδα που μεγαλούργησαν πέρυσι κι έχουν σκοπό να την... πληγώσουν, για να ανέβουν στον βαθμολογικό πίνακα. Ο σύλλογος της Βιτόρια ισοβαθμεί με το «τριφύλλι» (16-11), το οποίο έχει υπέρ του το - όχι και τόσο ασφαλές - αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα (69-68).

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός μετά τη σπουδαία νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα (64-66) που θύμισε... Κωνσταντινούπολη, θα υποδεχθεί την πρωτοπόρο Ρεάλ στο ΣΕΦ (24/03, 21:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» γυρεύουν... εκδίκηση για την πρεμιέρα της διοργάνωσης, καθώς ηττήθηκαν (83-65) στην Μαδρίτη και - γιατί όχι; - να καλύψουν και την διαφορά των 18 πόντων, για να... χτυπήσουν δυάδα.

Το gazzetta.gr παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 28η αγωνιστική της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η οποία περιλαμβάνει και τρία εγχώρια ντέρμπι: Εφές-Φενέρ, Νταρουσάφακα-Γαλατά και Ούνικς-ΤΣΣΚΑ.

Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε (23/03, 19:30, 2-9)

Η Φενέρ νίκησε την Εφές με 88-80 την 8η αγωνιστική, με τον Σλούκα να έχει 21 πόντους και 4 ασίστ.

Ο Ερτέλ είναι τέταρτος πασέρ φέτος με 5.9 ασίστ ανά αγώνα και συνολικά ένατος με 776 ασίστ.

Ο Χάνεϊκατ είναι πέμπτος σε ριμπάουντ με 7.3 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι τέταρτος σε τάπες με 1.2 ανά παιχνίδι και θέλει ακόμα 24 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Γιούντο είναι πρώτος σε κοψίματα με 2.3 ανά αγώνα, αλλά και σε ριμπάουντ με 7.5. Στο ranking είναι τρίτος με 20.1 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ζαλγκίρις Κάουνας (23/03, 21:05, 16-6)

Η Μακάμπι επιβλήθηκε της Ζαλγκίρις με 87-74 στο Κάουνας την 4η αγωνιστική, με τον Γκάουντλοκ να σταματά στους 18 πόντους.

Ο Γκάουντλοκ είναι τρίτος σκόρερ φέτος με 17.3 πόντους ανά αγώνα, αλλά έχει τεθεί εκτός για την υπόλοιπη σεζόν λόγω τραυματισμού.

Ο Γιανκούνας είναι 10ος σκόρερ στο θεσμό με 2.431 πόντους και δεύτερος σε επιθετικά ριμπάουντ με 441. Επίσης, θέλει 8 ριμπάουντ για να γίνει ο τρίτος παίκτης στη διοργάνωση που φτάνει τα 1.500.

Ο Γιαβτόκας είναι έβδομος σε κοψίματα με 144 και θέλει 14 ριμπάουντ ακόμα για τα 800.

Αρμάνι Μιλάνο - Μπάμπεργκ (23/03, 21:45, 4-1)

Την 5η αγωνιστική, η Μπάμπεργκ επιβλήθηκε της Αρμάνι με 106-102, στην παράταση. Ο Μίλερ έκανε ρεκόρ καριέρας με 27 πόντους.

Ο Σάντερς θέλει 27 πόντους για να φτάσει τους 500.

Ο Ζήσης είναι στη δεύτερη θέση συμμετοχών στην Euroleague (280) μαζί με τον Ρέγιες. Επίσης, ο Έλληνας γκαρντ είναι όγδοος πασέρ με 787 ασίστ. Μπροστά του είναι ο Ναβάρο με 792.

Ο Μέλι είναι δεύτερος σε ριμπάουντ με 7.4 ανά παιχνίδι.

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός (23/03, 22:00, 9-12)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο... νήμα της Μπασκόνια με 69-68, την 14η αγωνιστική. Ο Σίνγκλετον είχε 23 πόντους, ο Τζέιμς 16 και ο Καλάθης 14 συν 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Ο Βόιτμαν είναι τρίτος σε ριμπάουντ φέτος με 7.4 ανά ματς.

Ο Τιγί θέλει 20 πόντους για να φτάσει τους 500.

Ο Καλάθης είναι δεύτερος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Μπουρούσης είναι πρώτος ριμπάουντερ στο θεσμό (1.574) και 13ος σκόρερ (2.376 πόντοι). Επίσης, είναι δεύτερος σε κοψίματα (191).

Ο Φώτσης είναι έβδομος σε ριμπάουντ με 1.121.

Ούνικς Καζάν - ΤΣΣΚΑ Μόσχας (24/03, 18:00, 0-1)

Την 4η αγωνιστική, η ΤΣΣΚΑ επιβλήθηκε της Ούνικς με 98-80, με τον Τεόντοσιτς να έχει 16 πόντους και 10 ασίστ.

Ο Λάνγκφορντ είναι πρώτος σκόρερ φέτος με 22.5 πόντους ανά αγώνα, όπως και στο σύστημα αξιολόγησης με 22.8 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμα θέλει 24 πόντους για να φτάσει τους 2.000, στη δεύτερή του σεζόν στη διοργάνωση.

Ο Παραχούσκι είναι τρίτος σε τάπες με 1.3 ανά ματς.

Ο Κολόμ είναι πέμπτος σε ασίστ με 5.8 ανά παιχνίδι.

Ο Ντε Κολό είναι δεύτερος σκόρερ φέτος με 20.2 πόντους ανά αγώνα, όπως και στο ranking me 22.5 βαθμούς.

Ο Τεόντοσιτς είναι τρίτος σε ασίστ στο θεσμό με 1.083, ενώ φέτος είναι πρώτος με 7.3 ασίστ ανά ματς. Επίσης, είναι πέμπτος σκόρερ με 16 πόντους ανά αγώνα, όπως και στο ranking με 17.3 βαθμούς.

Ο Χριάπα είναι πέμτπος σε κοψίματα με 156 και ο Χάινς έκτος με 153.

Ο Τζάκσον θέλει 16 πόντους ακόμα για να φτάσει τους 1.000.

Νταρουσάφακα - Γαλατάσαραϊ (24/03, 19:15, 0-1)

Η Γαλατά νίκησε την Νταρουσάφακα με 85-81, την 8η αγωνιστική. Ο Πλάις πέτυχε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 κοψίματα.

Ο Ουαναμέικερ είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.52 ανά παιχνίδι και ο Ουίλμπεκιν τέταρτος με 1.46.

Ο Μόερμαν θέλει έναν πόντο για τους 500.

Ο Τάιους είναι όγδοος σε κοψίματα με 141. Φέτος είναι δεύτερος με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Πλάις είναι πέμπτος σε τάπες με 1.1 ανά ματς.

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (24/03, 21:00, 19-17)

Στην πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης, η Ρεάλ συνέτριψε τον Ολυμπιακό με 83-65, με τον Γιουλ να έχει 22 πόντους και τον Λοτζέσκι 14.

Ο Σπανούλης είναι δεύτερος σκόρερ στο θεσμό με 3.256 πόντους και δεύτερος πασέρ με 1.088 ασίστ. Φέτος, είναι τρίτος πασέρ με 6 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Γιουλ είναι τέταρτος σκόρερ με 16.4 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο Φερνάντεθ είναι πέμπτος σε κλεψίματα με 1.3 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι πέμπτος σκόρερ με 2.592 πόντους κα δεύτερος σε ριμπάουντ με 1.570.

Ο Ματσιούλις είναι έβδομος σε κλεψίματα με 237 και θέλει ακόμα 5 ριμπάουντ για να φτάσει τα 700.

Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας (24/03, 22:00, 4-1)

Την 3η αγωνιστική, ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε της Μπαρτσελόνα με 76-65. Ο Γκούντουριτς είχε 21 πόντους (ρεκόρ καριέρας).

Ο Ναβάρο θέλει ακόμα 6 πόντους για να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα φτάσει τους 4.000 στη διοργάνωση. Επίσης, με 8 ασίστ ακόμα φτάνει τις 800.

Ο Τόμιτς είναι ένατος ριμπάουντερ με 1.108. Με 26 πόντους ακόμα φτάνει τους 2.000.

Ο Κούζμιτς είναι τρίτος σε ριμπάουντ φέτος με 7.4 ανά παιχνίδι.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 1.9 ανά αγώνα.