Δεν μιλάμε για έναν σταρ, πλέον την φετινή χρονιά μιλάμε για τον απόλυτο σταρ, για τον άνθρωπο που έχει κάνει το triple-double να φαίνεται κάτι τόσο απλό. Και λογικό να φαίνεται έτσι, όταν ο ίδιος έχει καταφέρει με το σημερινό να κάνει όχι ένα και δύο, αλλά 35, με την χρονιά να μην έχει ολοκληρωθεί καν. Ο Ουέστμπρουκ κάνει πράγματα και θαύματα και έχει κάνει τους πάντες να σκέφτονται πως γίνεται να χάσει τον τίτλο του πολυτιμότερου στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Α και επειδή είχε και ένα ματς, οι Θάντερ ήταν και πάλι όπως μας έχουν συνηθίσει στα περισσότερα φετινά ματς. Πολύ τρέξιμο, υψηλό σκορ και πλούσιο θέαμα. Δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν των αποδεκατισμένων και αποκλεισμένων Σίξερς με 122-97 και να φτάσουν το 41-30, ενώ οι αντίπαλοί τους έπεσαν στο 26-45. Όπως φάνηκε και από την διαφορά, οι γηπεδούχοι ήταν μια κλάση ανώτεροι και έφτασαν με άνεση στη νίκη, κάτι που άλλωστε αναμενόταν.

Καλύτερος του γηπέδου και έως τώρα καλύτερος και του NBA συνολικά ήταν ο Ουέστμπρουκ ο οποίος πέτυχε το 35ο triple-double, έχοντας 18 πόντους με 6/6 δίποντα και 6/6 βολές, κατέβασε 11 ριμπάουντ και έδωσε 14 ασίστ, ενώ έριξε και 2 τάπες έτσι για το καλό, σε μια ακόμα μαγική εμφάνισή του. Όσον αφορά τον πρώτο σκόρερ των νικητών ήταν ο για ακόμα μία φορά πολύ καλός Καντέρ που έφτασε τους 25, ενώ επίσης 18 είχε και ο Ολαντίπο. Για τους ηττημένους ο Στάουσκας είχε 20 αλλά δεν έφτασαν για να πετύχει κάτι καλό η ομάδα του.

