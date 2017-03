Η νέα μαγική εμφάνιση του «Greek Freak» (vid)

Εντάξει θα πείτε και με το δίκιο σας πως οι καλές εμφανίσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας, οπότε δεν υπάρχει κάποια έκπληξη. Συμφωνούμε σε όλα, όμως αυτός ο παίκτης εκτός από θέαμα, έχει βάλει πολλή ουσία στο παιχνίδι του, έχει γίνει ηγέτης των Μπακς και τους οδηγεί στα playoffs. Παίρνει τις τελευταίες επιθέσεις όπως είχε κάνει κόντρα στους Νικς, αλλά και παίζει και εξαιρετική άμυνα όταν χρειάζεται.

Αυτό το έκανε σήμερα οδηγώντας τα... ελάφια στην μεγάλη νίκη με 93-90 επί των Μπλέιζερς. Μια νίκη που φέρνει την ομάδα του Κιντ ακόμα πιο κοντά στα playoffs και που ήρθε χάρι στην τάπα του Γιάνναρου στα τελευταία 9 δευτερόλεπτα. Ο «Greek Freak» σταμάτησε εμφατικά τον Λίλαρντ και η ομάδα του πήρε μια σπουδαία νίκη.

Συνολικά ο Έλληνας σταρ είχε 22 πόντους με 6/7 βολές και 8/20 δίποντα. Κατέβασε επίσης 8 ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ, έκανε 1 κλέψιμο και έριξε και 2 τάπες, η μία εξ' αυτών ήταν αυτή που έδωσε και τη νίκη στην ομάδα του. Καθόλου άσχημα θα λέγαμε.

Δείτε τη νέα παράσταση του Αντετοκούνμπο περιμένοντας με αγωνία τις επόμενες...

The best plays from @Giannis_An34 as he finished with 22 points, 8 boards, 3 dimes, 3 blocks and a steal in the win!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/zlkjp4asv0

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 22, 2017