Τρελό ξύλο στο Ράπτορς-Μπουλς (vids)

Ο αγώνας στο Τορόντο ανάμεσα στους Ράπτορς και τους Μπουλς βρισκόταν στην 3η περίοδο και συγκεκριμένα 3:58 πριν αυτή ολοκληρωθεί με το σκορ να είναι 72-88. Και ενώ όλα έδειχναν ήρεμα, μια σπίθα έφτανε για να ανάψει φωτιά. Σε μια ανύποπτη φάση ο Ιμπάκα με τον Λόπεζ σπρώχτηκαν, αλλά δυστυχώς δεν έμειναν μόνο εκεί. Το προχώρησαν περισσότερο καθώς έπεσαν πολλές μπουνιές με τους συμπαίκτες τους να τρέχουν να τους χωρίσουν. Ευτυχώς αυτό έγινε σχετικά γρήγορα και τα πνεύματα ηρέμησαν, αλλά σίγουρα το ξύλο είναι σημείο αναφοράς της σημερινής βραδιάς.

