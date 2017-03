Η αλήθεια είναι πως όσο πηγαίνουμε στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, τόσο η αγωνία μεγαλώνει, όχι μόνο για τις ομάδες που θα καταφέρουν να μπουν στα πλέι οφ, αλλά και γι' αυτές που θέλουν να πλασαριστούν όσο γίνεται πιο ψηλά, έχοντας ήδη κερδίσει την συμμετοχή τους. Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια στο οποίο και οι δύο ομάδες ήθελαν για διαφορετικούς λόγους τη νίκη, διεξήχθη στο Τορόντο. Εκεί οι Ράπτορς υποδέχθηκαν τους Μπουλς και χωρίς υπερβολή η αναμέτρηση τα είχε όλα.

Είχε πολλές συγκινήσεις και ανατροπές, με τη νίκη να κρίνεται στην παράταση. Είχε ένταση και ξύλο ανάμεσα στους παίκτες και είχε και υψηλής ποιότητας θέαμα. Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος οι... δεινόσαυροι ήταν αυτοί που πανηγύρισαν την σημαντική νίκη επικρατώντας με 122-120. Και λέμε σημαντική για τους εδραιώνει στην 4 θέση της Ανατολής και τους δίνει ελπίδες να φτάσουν ακόμα και στην 2η. Όσον αφορά τους... ταύρους η ήττα αυτή που αρχικά βολεύει την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μπορεί να αφήσει εκτός πλέι οφ τους... κόκκινους. Η ομάδα του Μπάτλερ έχει πλέον 33-38 και θα πρέπει να φορτσάρει για να μπορέσει να βρεθεί στους πρώτους 8.

Ο αγώνας όπως τονίσαμε ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι που κρίθηκε στην παράταση. Εκεί οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 122-117, ο Μπάτλερ μείωσε με τρίποντο, αλλά δεν έφτανε για να μπορέσει η ομάδα του να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο εντυπωσιακός ΝτεΡόζαν που έφτασε τους 42 πόντους, με τον Τζόσεφ να ακολουθεί με 19 και τον Ιμπάκα που είχε το θερμό επεισόδιο με τον Λόπεζ να έχει 16. Όσον αφορά τους ηττημένους ο Μπάτλερ είχε 37 και ο Ρόντο 24.

