Είναι χαρακτηριστική η αντίδρασή του μετά το καλάθι που σημείωσε, αφού καθώς επέστρεφε στην άμυνα χαμογελούσε και δεν πίστευε στην κατάληξη της φάσης.

Εκπληκτικός!

Δείτε την εξαιρετική του προσπάθεια απέναντι στον σέντερ των Ουίζαρντς.

Isaiah Thomas just beat out two defenders for a tip-in.

He couldn't believe it either pic.twitter.com/jfhfaxBTcH

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 21 Μαρτίου 2017