Η εβδομάδα της... κρίσης για τους «αιώνιους»! (pics)

Ακόμα μια... διαβολοβδομάδα για τους «αιώνιους», που θα κρίνει πολλά, πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Euroleague!

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός την Τρίτη (21/03, 21:15) θα υποδεχθεί την Αρμάνι στο ΟΑΚΑ, πριν ταξιδέψει για την Μπασκόνια (23/03, 22:00).

Μπορεί το έργο του «τριφυλλιού» να μοιάζει εύκολο, αλλά δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα πως η πρωταθλήτρια Ιταλίας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και είναι ουραγός (7-19) της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 6η θέση (15-11) και... κυνηγούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη.

Ο Τσάβι Πασκουάλ άφησε προληπτικά εκτός προπόνησης τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, μετά το κάταγμα στο ρινικό οστό, και ο 20χρονος φόργουορντ θα αγωνίζεται με προστατευτική μάσκα για τον επόμενο μήνα. Επίσης, δεν προπονήθηκε και ο Γιάννης Μπουρούσης, καθώς ταλαιπωρείται με ίωση και η συμμετοχή του στο ματς θα αποφασιστεί αύριο. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Καταλανού προπονητή.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα (22/03, 20:00), πριν υποδεχθεί την Ρεάλ Μαδρίτης (24/03, 21:00).

Οι Πειραιώτες θέλουν να... καθαρίσουν με την υπόθεση πλεονέκτημα τώρα, μιας και δεν τα κατάφεραν κόντρα στην ΓαλατάσαραΪ (71-80) στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» απολαμβάνουν την μοναξιά της τρίτης θέσης (18-8), ενώ οι Σέρβοι είναι 7οι (15-11) και θέλουν ακόμα μια νίκη για να έχουν σίγουρη τη θέση τους στα playoffs.

Ο Ματ Λοτζέσκι ακολούθησε μέρος της προπόνησης και θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι με την αποστολή, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης ταλαιπωρείται ακόμα από πυρετό και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Το gazzetta.gr παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 27η αγωνιστική της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η οποία ολοκληρώνεται με την μεγάλη «μάχη» Ρεάλ - Μπαρτσελόνα (22/03, 22:00).

Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21/03, 19:45, 6-12)

The last week of the season with two regular season rounds starts Tuesday with Round 27 and @FBBasketbol vs. @MaccabitlvBC #FNBMTA #GameON pic.twitter.com/wBMWJZvaTh — EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαρτίου 2017

Η Μακάμπι επικράτησε της Φενέρ με 87-77 την 7η αγωνιστική. Ο Ουίμς - που δεν είναι πια στην ομάδα του Τελ Αβίβ - είχε 22 πόντους.

Ο Γιούντο είναι πρώτος σε κοψίματα με 2.4 ανά αγώνα και τρίτος σε ριμπάουντ με 7.4. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι τρίτος με 20.1 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Γκάουντλοκ είναι τρίτος σκόρερ στη διοργάνωση με 17.3 πόντους, αλλά θα χάσει την υπόλοιπη σεζόν, λόγω τραυματισμού.

Ζαλγκίρις Κάουνας - Αναντολού Εφές (21/03, 20:00, 10-3)

Η Ζαλγκίρις νίκησε την Εφές στην Τουρκία με 84-71 την 13η αγωνιστική. Ο Πάνγκος έβαλε 15 πόντους, με 5/6 τρίποντα.

Ο Γιανκούνας είναι 10ος σκόρερ με 2.422 πόντους και δεύτερος σε επιθετικά ριμπάουντ με 441. Με 22 πόντους ακόμα, φτάνει τον Βούισιτς (2.444). Με 11 ριμπάουντ ακόμα θα γίνει ο τρίτος παίκτης που φτάνει τα 1.500.

Ο Γιαβτόκας είναι έβδομος σε τάπες με 144 και με 14 ριμπάουντ ακόμα φτάνει τα 800.

Ο Ερτέλ είναι ένατος πασέρ στο θεσμό με 775 ασίστ. Φέτος είναι τέταρτος με 6.1 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Χάνεϊκατ είναι πέμπτος σε ριμπάουντ με 7.1 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι τέταρτος σε τάπες με 1.2 ανά παιχνίδι.

Μπάμπεργκ - Μπασκόνια (21/03, 21:00, 1-6)

Την 8η αγωνιστική η Μπασκόνια επιβλήθηκε της Μπάμπεργκ με 81-74, με τον Βόιτμαν να έχει 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο Ζήσης έχει 30 σερί εύστοχες βολές φέτος στη διοργάνωση. Επίσης, πέρασε στην τρίτη θέση των συμμετοχών με 279 εμφανίσεις.

Ο Μέλι είναι πρώτος ριμπάουντερ με 7.6 ανά αγώνα και τέταρτος στο ranking με 17.5 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Βόιτμαν είναι δεύτερος σε ριμπάουντ με 7.5 ανά ματς.

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο (21/03, 21:15, 10-3)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Αρμάνι με 86-72 στην Ιταλία, την 13η αγωνιστική. Ο Τζέιμς είχε 19 πόντους και ο Καλάθης 16 και 6 ασίστ.

Ο Καλάθης είναι δεύτερος σε κλεψίματα φέτος με 1.5 ανά ματς.

Ο Μπουρούσης είναι μαζί με τον Ρέγιες οι πρώτοι ριμπάουντερ του θεσμού. Έχουν μαζέψει 1.570 ριμπάουντ έκαστος.

Επίσης, ο Έλληνας σέντερ είναι δεύτερος σε τάπες με 189. Επίσης, είναι 12ος σκόρερ με 2.374 πόντους.

Ο Φώτσης είναι έβδομος σε ριμπάουντ με 1.121.

Ο Σάντερς θέλει 27 πόντους για να φτάσει τους 500.

Ο Μάτσβαν με 6 ασίστ ακόμα και ο Τσιντσιαρίνι με 5 φτάνουν τις 100.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Νταρουσάφακα (22/03, 18:00, 2-1)

Η Νταρουσάφακα επικράτησε της ΤΣΣΚΑ με 91-83 την 7η αγωνιστική, με 20 πόντους του Άντερσον.

Ο Ντε Κολό είναι δεύτερος σκόρερ με 20.3 πόντους ανά αγώνα και δεύτερος στο ranking με 22.4 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Τεόντοσιτς είναι τρίτος σε ασίστ στο θεσμό με 1.073. Την τρέχουσα σεζόν, είναι πρώτος στη σχετική λίστα με 7.2 ανά αγώνα. Επίσης, είναι πέμπτος σκόρερ με 15.8 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο Χριάπα είναι πέμπτος σε κοψίματα με 156 και ο Χάινς έκτος με 151.

Ο Τζάκσον θέλει ακόμα 18 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Ουαναμέικερ είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.5 ανά ματς και ο Ουίλμπεκιν πέμπτος με 1.4.

Ο Μόερμαν θέλει 10 πόντους για να φτάσει τους 500.

Γαλατάσαραϊ - Ούνικς Καζάν (22/03, 20:00, 0-7)

Η Ούνικς επιβλήθηκε της Γαλατά με 73-60 την 13η αγωνιστική, με τον Βορόνοφ να έχει 22 πόντους και 23 βαθμούς στο ranking (ρεκόρ καριέρας).

Ο Τάιους είναι δεύτερος σε τάπες με 1.5 ανά αγώνα και ο Πλάις πέμπτος με 1.1.

Ο Λάνγκφορντ είναι πρώτος σκόρερ με 22.5 πόντους και στο σύστημα αξιολόγησης με 22.7 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Παραχούσκι είναι τρίτος σε τάπες με 1.3 ανά ματς.

Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός (22/03, 20:00, 0-3)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 73-65 την 13η αγωνιστική. Ο Λοτζέσκι είχε 18 πόντους, με 4/6 τρίποντα.

Ο Κούζμιτς είναι τέταρτος σε ριμπάουντ με 7.4 ανά αγώνα.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος φέτος σε κλεψίματα με 1.96 ανά ματς.

Ο Σπανούλης είναι δεύτερος σκόρερ με 3.256 πόντους και δεύτερος σε ασίστ με 1.086. Φέτος, είναι τρίτος με 6.1 ασίστ ανά ματς.

Ο Έλληνας γκαρντ με 5 τρίποντα ακόμα θα γίνει ο έβδομος παίκτης στην διοργάνωση που φτάνει τα 350.

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (22/03, 22:00, 15-10)

Την 8η αγωνιστική, η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε την Μπαρτσελόνα με 102-63, στην Βαρκελώνη. Ο Γιουλ σταμάτησε στους 20 πόντους και ο Ράντολφ στους 18.

Ο Γιουλ είναι τέταρτος σκόρερ φέτος με 16.2 πόντους ανά ματς και δεύτερος σε ασίστ με 6.3.

Ο Φερνάντεθ είναι πέμπτος σε κλεψίματα με 1.4 ανά αγώνα.

Ο Ρέγιες είναι πέμπτος σκόρερ με 2.592 πόντους και πρώτος σε ριμπάουντ - μαζί με τον Μπουρούση - με 1.570.

Ο Ματσιούλις είναι έβδομος σε κλεψίματα με 236 και θέλει 9 ριμπάουντ ακόμα για να φτάσει τα 700.

Ο Ναβάρο είναι πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.990 πόντους και θέλει 10 πόντους ακόμα για να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού που φτάνει τους 4.000.

Ο Τόμιτς είναι ένατος ριμπάουντερ με 1.098 και με 38 πόντους ακόμα θα φτάσει τους 2.000.