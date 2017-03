Ο Ράσελ «ντύθηκε» Βαν Έξελ! (pic)

Η βραδιά καριέρας του Ντ' Άντζελο Ράσελ δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς απέναντι στους Καβαλίερς, όμως ο ταλαντούχος γκαρντ είναι κάτοχος μιας ιστορικής επίδοσης.

Ο παίκτης των «λιμνάνθρωπων» είχε 40 πόντους ( 7/10 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 5/7 βολές) απέναντι στην παρέα του ΛεΜπρόν, όντας ο πρώτος δευτεροετής στην ιστορία των Λέικερς που πετυχαίνει 40+ μετά απο 22 ολόκληρα χρόνια και τον Νικ Βαν Έξελ.

Ο παλαίμαχος γκαρντ είχε κάνει κάτι ανάλογο στις 20 Φεβρουαρίου του 1995, φορτώνοντας με 40 πόντους το καλάθι των Σιάτλ Σουπερσόνικς.

D'Angelo Russell is first @Lakers sophomore w/ 40+ points in a game since Nick Van Exel on 2/20/95 (via @statmuse): https://t.co/mEv3IEJttW

— Justin Kubatko (@jkubatko) 20 Μαρτίου 2017