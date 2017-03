Οι Σέρβοι έκαναν το 1-0 στην best-of-three ημιτελική σειρά με την ομάδα του Ηλία Ζούρου με κορυφαίους σκόρερ τους Σιμόνοβιτς (18π.), Γκούντουριτς (18π.), Κούζμιτς (14π.) και πλέον στρέφονται στην προσεχή αναμέτρηση με τους Πειραιώτες που θα διεξαχθεί στην Kombank Arena, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Θυμίζουμε πως ο νικητής της Αδριατικής Λίγκας εξασφαλίζει θέση στην EuroLeague της επόμενης περιόδου ενώ στη δεύτερη ημιτελική σειρά, η Τσεντεβίτα έκανε το 1-0 κόντρα στην Παρτίζαν.

Ερυθρός Αστέρας - Μπουντούτσνοστ 1-0

Game 1 Ερυθρός Αστέρας - Μπουντούτσνοστ 82-67

Game 2 Μπουντούτσνοστ - Ερυθρός Αστέρας 28/3

Game 3 Ερυθρός Αστέρας - Μπουντούτσνοστ 4/4 (αν χρειαστεί)

THE END: @kkcrvenazvezda takes a 1:0 lead in semi-final series vs @KKBuducnostVOLI with comfortable home win! #ABALiga #RoadToGlory #CZVBUD pic.twitter.com/uMGyvkSzqr

— ABA Liga (@ABA_League) 19 Μαρτίου 2017