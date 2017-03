Ο Λεβόν Κένταλ κι ο γιος του... ΖΟΥΝ ΞΑΝΑ (pics)

Πριν δύο χρόνια το δράμα του Λεβόν Κένταλ είχε συγκλονίσει τον κόσμο αφού ο 14 μηνών γιος του είχε διαγνωσθεί με όγκο στον εγκέφαλο. Λόγω του αβάσταχτου οικονομικού βάρους είχε ξεκινήσει παγκόσμια εκστρατεία ώστε να βοηθηθεί η οικογένεια από τον Καναδά.

Πλέον ο μικρός Σκάιλερ Κας είναι υγιής, ξεπέρασε τον κίνδυνο και τα χαμόγελα επέστρεψαν στην οικογένεια του Καναδού πρώην σέντερ του Αμαρουσίου και του Πανιωνίου.

Τα αποτελέσματα από την τελευταία μαγνητική ήταν ολοκάθαρα και φυσικά ο Κένταλ θέλησε να μοιραστεί τα χαρμόσυνα νέα.

Almost two years after skylers diagnosis his last Mri came back clear. No words can describe the feeling, just pure love. pic.twitter.com/zdffATa0XV

— Levon Kendall (@levonkendall14) 16 Μαρτίου 2017