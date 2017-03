Tα καλύτερα της Μπουντούτσνοστ του Ζούρου (vids)

Ο Ηλίας Ζούρος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπουντούτσνοστ τον περασμένο Νοέμβρη ως αντικαταστάτης του Βλάντο Σκεπάνοβιτς και οδήγησε τους Μαυροβούνιους στα playoffs της Αδριατικής Λίγκας.

Η Μπουντούτσνοστ θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα με μειονέκτημα έδρας σε σειρά best-of-three (σ.σ. πρόκριση στις δυο νίκες). Το πρώτο ματς είναι προγραμματισμένο για τις 19/3 στο Βελιγράδι ενώ η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε τις καλύτερες στιγμές της ομάδας του Έλληνα προπονητή.

Απολαύστε το εντυπωσιακό Top-5

