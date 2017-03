Μια από τις μεγαλύτερες νίκες της φετινής χρονιάς πέτυχαν οι Μπακς. Τα... ελάφια με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι για ακόμα μία φορά ο ηγέτης τους, επικράτησαν μέσα στο Λος Άντζελες των Κλίπερς με 97-96 και έφτασαν το ρεκόρ τους στο 33-34, φτάνοντας ακόμα πιο κοντά στα πλέι οφ.

Ο Greek Freak εκτός από το πλούσιο θέαμα που πάντα προσφέρει, πέτυχε 16 πόντους έχοντας 5/10 δίποντα και 6/9 βολές σε 28 λεπτά συμμετοχής, σε μια μεστή εμφάνιση χωρίς πολλές προσπάθειες. Ο Γιάνναρος επίσης κατέβασε και 5 ριμπάουντ, ενώ έδωσε και 5 ασίστ, έριξε 1 τάπα και έκανε μόλις 2 λάθη.

Στην πρώτη θέση των σκόρερς για τους νικητές ήταν μαζί με τον Αντετοκούνμπο και ο Μίντλετον επίσης με 16 πόντους, ενώ τους ακολούθησαν οι Μονρό και Ντελαβεντόβα με 12 και Μπρογκντόν και Τελέτοβιτς με 11.

Όσον αφορά τους ηττημένους ο Τζόρνταν με 22 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ και τον ακολούθησαν οι Γκρίφιν με 18 και Ρέντικ με 16, με τους Κλίπερς να έχουν και την τελευταία επίθεση αλλά να αστοχούν μένοντας έτσι στο 40-28 και λογικά δεν θα έχουν πρόβλημα για τα πλέι οφ.

