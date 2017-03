Ο Πέτγουεϊ ψάχνει μπουζούκια για να τραγουδήσει! (pic & vids)

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις απολαυστικές στιγμές που μας χάρισε ο Μπρεντ Πέτγουεϊ με τα τραγούδια του, το διάστημα της θητείας του στην Ελλάδα;

Από φαίνεται, η... ζωή στην χώρα μας του έλειψε και ο 31χρονος φόργουορντ της Καρσίγιακα άρχισε να ζητά βοήθεια μέσω twitter, ώστε να βρει μπουζούκια και να τον αφήσουν να ξεδιπλώσει το ταλέντο του για μια βραδιά.

Φυσικά, ζήτησε την γνώμη και του Γιώργου Τσαλίκη, που ξέρει τα... κατατόπια.

«Θέλω να βρω κάποια μέλη μπάντας και έναν ιδιοκτήτη μπουζουκιών, που θα είναι πρόθυμος να με αφήσει να εξασκηθώ και να τραγουδήσω για μια βραδιά, ως πρώτο όνομα. Γιώργο Τσαλίκη, θέλω βοήθεια», έγραψε ο Πέτγουεϊ.

I need to find some band members and a bouzukia owner willing to let me practice and sing one night, melead singer. @Tsalikisgiorgos help!?!

— Brent Petway (@The_Pet_Way) 14 Μαρτίου 2017