Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε ο Στεφ Κάρι τα γενέθλιά του και μαζί βέβαια και όλοι οι Ουόριορς. Ο ηγέτης των... πολεμιστών έκλεισε σήμερα τα 29 του χρόνια πετυχαίνοντας 29 πόντους στη νίκη της ομάδας του επί των Σίξερς με 106-104. Μια νίκη που επαναφέρει το συγκρότημα του Γκόλντεν Στέιτ στην κορυφή με μια νίκη πάνω από τους Σπερς (53-14), ενώ από την άλλη η ομάδα από την Φιλαδέλφεια έμεινε 24-43.

Ο αγώνας ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι, καθώς από την μία οι Ουόριορς νόμιζαν πως θα κερδίσουν εύκολα, έχοντας το μυαλό τους στα γενέθλια του Κάρι, ενώ από την άλλη οι φιλοξενούμενοι το πάλεψαν και με το παραπάνω, αλλά στο τέλος οι... πολεμιστές ήταν αυτοί που πανηγύρισαν την δύσκολη αλλά σημαντική νίκη. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Κάρι με 29 πόντους, ενώ κατέβασε 6 ριμπάουντ, έδωσε 5 ασίστ, έκανε 3 κλεψίματα και υπέπεσε και σε 5 λάθη. Δίπλα του με 28 ο Τόμπσον, ενώ ο Γκριν ακολούθησε με 20. Ο Γκριν μάλιστα ήταν και αυτός που συνέβαλε περισσότερο στη νίκη, καθώς στο 106-103 έριξε μια μεγαλοπρεπή τάπα στον ΜακΚόνελ σφραγίζοντας την επικράτηση της ομάδας του.

Για τους ηττημένους που ναι μεν πάλεψαν, αλλά δεν κέρδισαν τίποτα από το ματς αυτό, ο Ντάριο Σάριτς ήταν εξαιρετικός. Ο Κροάτης είχε 25 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ, έδωσε 6 ασίστ, έκανε 3 κλεψίματα και έριξε και 2 τάπες, σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του στο NBA. Πίσω του ο Οκαφόρ με 22, ενώ ο Χολμς πρόσθεσε άλλους 14.

It never gets old. #DubNation pic.twitter.com/hg1f40OV2R

— NBA (@NBA) March 15, 2017