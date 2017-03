O 40αρης Κάρτερ έγραψε ιστορία! (pic)

Η χθεσινή βραδιά θα μείνει αξέχαστη στον Βινς Κάρτερ, όχι τόσο για τους 24 πόντους (6/6 τρίποντα, 2/2 δίποντα, 2/2 βολές), βοηθώντας το Μέμφις να νικήσει το Μιλγουόκι, αλλά για την είσοδο του σε ένα κλειστό club που δεσπόζουν μερικές μεγάλες προσωπικότητες του NBA.

O φόργουορντ των Γκρίζλις κατάφερε να γίνει ο 6ος παίκτης στην ιστορία του NBA που σκοράρει 20+ πόντους σε ηλικία 40 ετών. Ο «Air Canada» πλέον κάνει παρέα στους Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ, Μάικλ Τζόρνταν, Τζον Στόκτον, Καρλ Μαλόουν και Ρόμπερτ Πάρις, οι οποίοι είναι οι άλλοι 5 παίκτες που έχουν σημειώσει το συγκεκριμένο επίτευγμα στο παρελθόν.

Vince Carter is just the 6th player in NBA history to record a 20-point game over the age of 40. pic.twitter.com/iMjai4hBeD

