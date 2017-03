Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να πραγματοποίησε μια ακόμα γεμάτη εμφάνιση, πετυχαίνοντας 18 πόντους, ωστόσο τα... ελάφια δεν μπόρεσαν να νικήσουν τις... αρκούδες. Οι Γκρίζλις επικράτησαν μέσα στο Μέμφις με 113-93 και έφτασαν το 37-30, με τους Μπακς να έχουν 32-34. Ο συγκεκριμένος αγώνας είχε έναν τεράστιο πρωταγωνιστή, τον αγέραστο Βινς Κάρτερ. Ο σαραντάρης φόργουορντ πέτυχε 24 πόντους όντας αλάνθαστος! Είχε συνολικά 8/8 δίποντα, 6/6 τρίποντα και 2/2 βολές, κατέβασε 5 ριμπάουντ, έδωσε 2 ασίστ και έκανε και 3 κλεψίματα θυμίζοντας στον απόλυτο βαθμό τον σούπερ σταρ που έκανε απίστευτα πράγματα με τη φανέλα των Ράπτορς. Δίπλα του ο Κόνλεϊ με 20, ενώ ο Μαρκ Γκασόλ είχε 13.

Για τους Μπακς, όπως αναφέραμε πρώτος σκόρερ ήταν ο Greek Freak έχοντας 18 πόντους με 6/14 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 5/7 βολές, κατέβασε 5 ριμπάουντ, έδωσε 4 ασίστ και είχε και 1 κλέψιμο. Τον Γιάνναρο ακολούθησε ο Μπρογκντόν που είχε 15 πόντους, ενώ από 13 σημείωσαν οι Ντελαβεντόβα και Μονρό.

