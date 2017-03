Κέρμα στο κεφάλι του Ντατόμε και... γνωριμία με τη συγγραφέα του Χάρι Πότερ (pics)

Το κεφάλι του Τζίτζι Ντατόμε έχει πλέον ένα σημάδι στο κούτελο από το αντικείμενο που δέχτηκε στο ντέρμπι της Φενέρ από οπαδό της Γαλατάσαραϊ και μάλιστα θυμίζει έντονα ένα σημάδι στο πρόσωπο του Χάρι Πότερ.

Αμέσως ο συσχετισμός έγινε viral και ο Ιταλός αποφάσισε να το ρίξει στην πλάκα. Μέσω twitter ζήτησε τουλάχιστον να κάνουν tag την αγαπημένη του συγγραφέα Τζέι Κέι Ρόουλινγκ αφού είναι η μοναδική ευκαιρία να τη γνωρίσει από κοντά.

Guys, please tag me and @jk_rowling with the picture, it's the only chance I have to know her. #letstakeadvantageofit

