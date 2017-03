Πάει για ιστορικό ρεκόρ ο τρομερός Γιάνναρος! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει ταβάνι και το αποδεικνύει κάθε φορά που πατάει το πόδι του στα παρκέ.

Η φετινή σεζόν γίνεται όλο και πιο μαγική από τον «Greek Freak» ενώ οι Μπακς ενημέρωσαν πως ουδείς άλλος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ δεν έχει βρεθεί στο Top-20 σε πέντε επιμέρους στατιστικές κατηγορίες (πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα και μπλοκ) σε μια ολόκληρη σεζόν!

Ό,τι, δηλαδή, κάνει φέτος ο Έλληνας σούπερ σταρ του Μιλγουόκι!

Giannis ranks in the top-20 in pts, rebs, asts, stls & blks. No player in NBA history has done this for an entire season. #OwnTheFuture pic.twitter.com/W4fHoaZN8E

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 11, 2017