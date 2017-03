Ο ένας έχει μεγαλώσει στη Μαδρίτη, ο άλλος στη Βραζιλία. Θα ήταν αφύσικο να μην αρέσει το ποδόσφαιρο στους Νίκολα Μίροτιτς και Κριστιάνο Φελίτσιο.

Οι δύο παίκτες των Μπουλς πήγαν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της ποδοσφαιρικής ομάδας του Σικάγο (Fire) για το πρωτάθλημα του MLS και φυσικά αποθεώθηκαν.

Congrats to @chicagofire on 20 seasons and good luck today against Real Salt Lake! pic.twitter.com/ZaVvZUVwQZ

— Chicago Bulls (@chicagobulls) 11 Μαρτίου 2017