Προτίμησε την μπύρα του κι εκείνη φίλησε άλλον! (vid)

Μια σκηνή που την πέχουμε δει άπειρες φορές στις κερκίδες του ΝΒΑ, αλλά συνεχίζει να μας αφήνει άφωνους.

Η Kiss Cam έκανε τη βόλτα της στις κερκίδες του «Philips Arena» και διάφορα ζευγάρια έδωσαν το πολυαναμενόμενο φιλί. Όλα εκτός από ένα!

Άνδρας αρνήθηκε να φιλήσει την αγαπημένη του και προτίμησε να πιει την μπύρα του. Εκείνη είδε ότι τα παρακαλητά της δεν πιάνουν κι έτσι στράφηκε στον διπλανό της, ο οποίος δέχθηκε θερμά.

Ο σύντροφός της έφυγε θιγμένος κι εκείνη τον φώναζε πίσω.

Δείτε το βίντεο

#ICYMI, a woman kissed a rando on 'Kiss Cam' because her boyfriend rejected her pic.twitter.com/urS0A3TjMX

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 10 Μαρτίου 2017