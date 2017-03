Συνεχάρη Ολυμπιακό η Euroleague! (pics)

Τρεις ομάδες επισφράγισαν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, μετά την 25η αγωνιστική της Euroleague, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Νταρουσάφακα με 81-73 στο ΣΕΦ και πήραν το... εισιτήριο για τα playoffs του θεσμού.

Μαζί με την ομάδα του Πειραιά, προκρίθηκαν οι ΤΣΣΚΑ και Ρεάλ!

Congrats are in order to @olympiacosbc, who clinched their win over @dackadogus today and are headed to the playoffs! pic.twitter.com/LFiqYzRt8S

— EuroLeague (@EuroLeague) 10 Μαρτίου 2017