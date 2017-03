Το νέο σόου του Γιάνναρου (vid)

Απολαυστικός για ακόμα μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak ήταν ασταμάτητος στο ματς με τους Νικς πετυχαίνοντας 32 πόντους με 11/20 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 10/13 βολές, κατέβασε 13 ριμπάουντ, έδωσε 7 ασίστ, έκανε 4 κλεψίματα και 2 κοψίματα, 1 μόλις λάθος και οδήγησε τα... ελάφια στη νίκη με 104-93. Δείτε το νέου του σόου στο βίντεο που ακολουθεί.

The best plays from @Giannis_An34​ leads the way over the Knicks​ with 32 points, 13 rebounds, 7 assists, 4 steals & 2 blocks! #OwnTheFuture pic.twitter.com/eRRRXPJQOH

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 9, 2017