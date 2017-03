Με τις ευλογίες των Κόμπι και Μάτζικ έγινε GM ο Πέλινκα

Η πρώτη ουσιαστικά κίνηση του Μάτζικ Τζόνσον ως άνθρωπος που αποφασίζει πλέον στους Λέικερς είναι γεγονός. Ο Ρομπ Πέλινκα είναι ο νέος GM της ομάδας του Λος Άντζελες και η συγκεκριμένη κίνηση σκόρπισε ενθουσιασμό ακόμη και στον Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Πέλινκα είναι ατζέντης παικτών έχοντας εκπροσωπήσει τους Κόμπι Μπράιαντ, Τζέιμς Χάρντεν, Κέβιν Ντουράντ, Αντρέ Ιγκουοντάλα, Κρις Μπος και Κάρλος Μπούζερ.

Φυσικά και θα σταματήσει να είναι ατζέντης πλέον ενώ φήμες θέλουν τον Μάτζικ να συζητά με τον Κομπί τη συγκεκριμένη κίνηση πριν την προχωρήσουν.

Οι «λιμνάνθρωποι» βλέπουν στο πρόσωπο του Πέλινκα κάποιον σαν τον Μπομπ Μάγιερς ο οποίος επίσης ήταν ατζέντης παικτών μέχρι να γίνει GM στους Ουόριορς και να δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια την υπερομάδα στο Όκλαντ.

No one knows the business of basketball more than @robpelinka. I wish him & the Lakers much success as they bring winning bball back to LA.

— Kobe Bryant (@kobebryant) 7 Μαρτίου 2017