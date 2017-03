Με τον Γιάνναρο να κάνει ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση, οι Μπακς επικράτησαν των Σίξερς. Ο διεθνής άσος, σημείωσε 24 πόντους (6/11 δ., 1/2 τρ., 9/12 β.) στη νίκη της ομάδας του με 98-112 και οι Μπακς του ετοίμασαν βίντεο με όσα πέτυχε!

The Greek Freak led the Bucks over the 76ers with 24 points, 8 rebounds, 5 assists and 3 blocks!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/UhOLdLw6Ri

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 7, 2017