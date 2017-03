O Νούρκιτς φοράει μπλούζα με το πρόσωπο της κοπέλας του! (pic)

Ο σέντερ των Μπλέιζερς αγαπάει και το δείχνει. Ο Νούρκιτς θέλησε να δείξει σε όλο τον κόσμο ότι είναι... πιασμένος και έτσι έβαλε μπλουζάκι που είχε πάνω του το πρόσωπο της αγαπημένης του.

Έτσι όταν εμφανίστηκε για το παιχνίδι κόντρα στους Νετς δεν γινόταν να μην τραβήξει πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Όποια ενδιαφερόταν για τον νεαρό NBAer δυστυχώς θα μείνει με την χαρά!

Jusuf Nurkic wore a shirt with his girlfriend's face on it that read "If you can read this you're too close, he has a girlfriend" pic.twitter.com/kqkMGPcvge

