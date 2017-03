Ακόμα μία μεστή εμφάνιση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που πήρε... από το χέρι τους Μπακς και τους οδήγησε στη νίκη με 112-101 επί των Κλίπερς, με τη διαφορά να μην είναι ενδεικτική της εικόνας της αναμέτρησης, την οποία έλεγχαν τα «ελάφια».

Οι Μπακς πήραν από νωρίς σημαντικό προβάδισμα και έτσι στο δεύτερο ημίχρονο είχαν την ευκαιρία να κάνουν και οικονομία δυνάμεων, ρίχνοντας στροφές. Όποτε χρειάστηκε, βέβαια, πατούσαν γκάζι και αύξαναν τη διαφορά, η οποία στα μέσα της τελευταίας περιόδου κυμαινόταν στους 20 πόντους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο κορυφαίος για την ομάδα του, αφού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ άλλους 24 πόντους «φόρτωσε» το αντίπαλο καλάθι και ο Μονρόε. Όσο για τους Κλίπερς, Γκρίφιν και Πολ προσπάθησαν με 21 πόντους έκαστος, όμως η ομάδα τους δε κατάφερε να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο.

The best plays as the Bucks beat the Clippers tonight!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/tsrJkXvDgc

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Μαρτίου 2017