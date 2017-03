«Εκδίκηση» ο Ολυμπιακός, επιβεβαίωση ο Παναθηναϊκός (pics)

Τα πράγματα αντί να χαλαρώνουν, ζορίζουν για τους «αιώνιους», καθώς το πρωτάθλημα της Euroleague οδεύει προς το τέλος και αναμένεται η οριστικοποίηση της οκτάδας.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν εκτός έδρας αποστολές, από τις οποίες πρέπει να βγουν... αλώβητοι, για να είναι οι μεν πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας, και οι δε να εξασφαλίσουν την καλύτερη θέση στην βαθμολογία, ελπίζοντας και σε γκέλα και άλλων ομάδων.

Την 24η αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» θα γυρέψουν... εκδίκηση στο Τελ Αβίβ, καθώς θα αναμετρηθούν με την... αποδεκατισμένη Μακάμπι (02/03, 21:05), που τους είχε κάνει «ζημιά» στο ΣΕΦ (73-80).

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας (16-7) και επιθυμούν μόνο το θετικό αποτέλεσμα, για να είναι πιο κοντά στον στόχο τους. Η ομάδα «του λαού», από την άλλη, δεν τρέφει πολλές ελπίδες για κάτι καλό στη συνέχεια του θεσμού, καθώς είναι στην 13η θέση (8-15).

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο οι υπόλοιποι παίκτες είναι πανέτοιμοι για την αναμέτρηση. Στο αντίπαλο... στρατόπεδο, τα προβλήματα είναι πολλά. Ο Ντέβιν Σμιθ είχε έναν αναπάντεχο τραυματισμό, ο Άντριου Γκάουντλοκ ταλαιπωρείται καιρό από πρόβλημα στον αστράγαλο, ενώ σίγουρα απόντες θα είναι οι Τζο Αλεξάντερ και Κουίνσι Μίλερ.

Την Παρασκευή (03/03, 19:15), οι «πράσινοι», με σύμμαχο την παράδοση (3-0) θέλουν να δείξουν πως δεν ήταν τυχαία η επικράτησή τους στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ (86-80) με την Νταρουσάφακα, η οποία παραλίγο να τους... σοκάρει.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην πέμπτη θέση (14-9), ενώ τούρκικη ομάδα έχει το... βλέμμα στραμμένο στα playoffs, αφού είναι ένατη (11-12) κι έχει να «κοντραριστεί» με Εφές και Μπασκόνια για την εδραίωση στην οκτάδα.

Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά θέματα, αφού ακόμα και αυτό του Μάικ Τζέιμς δεν ήταν κάτι ανησυχητικό και ο παίκτης θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή στην Κωνσταντινούπολη.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε (02/03, 19:00, 7-8)

Η Φενέρ συνέτριψε την Ζαλγκίρις με 82-68, την 3η αγωνιστική, με 14 πόντους των Γιούντο και Βέσελι.

Ο Γιανκούνας είναι 11ος σκόρερ στο θεσμό με 2.375 πόντους και δεύτερος σε επιθετικά ριμπάουντ με 436.

Ο Βέστερμαν θέλει 15 πόντους για τους 500.

Ο Γιαβτόκας με 14 ριμπάουντ ακόμα φτάνει τα 800.

Ο Γιούντο είναι πρώτος σε τάπες με 2.2 ανά αγώνα και τέταρτος σε ριμπάουντ με 7.5. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι τρίτος με 19.7 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Σλούκας θέλει ακόμα 10 πόντους για να φτάσει τους 1.000 και 3 ασίστ για τις 400.

Ο Κάλινιτς με 15 πόντους φτάνει τους 500.

Γαλατάσαραϊ - Ρεάλ Μαδρίτης (02/03, 19:45, 0-5)

Η Ρεάλ επικράτησε της Γαλατάσαραϊ με 90-81 την 5η αγωνιστική, με 23 πόντους του Γιουλ.

Ο Ντέι έχει 25 σερί εύστοχες βολές μέχρι τώρα.

Ο Τάιους είναι δεύτερος σε τάπες με 1.5 ανά αγώνα και συνολικά έχει 134 (10ος). Ακόμα, θέλει 3 ριμπάουντ για να φτάσει τα 500.

Ο Τόμπικνς έχει ευστοχήσει σε βολές 37 σερί βολές.

Ο Γιουλ είναι τρίτος σε ασίστ φέτος με 6.1 ανά ματς και συνολικά έχει 830 (5ος).

Ο Ρέγιες είναι στην πέμπτη θέση των σκόρερ με 2.589 πόντους. Μπροστά του είναι ο Τεόντοσιτς με 2.620. Επίσης, είναι ο πρώτος ριμπάουντερ της διοργάνωσης (1.565). Με την εμφάνισή του αυτή ισοφαρίζει τον Διαμαντίδη (278).

Ο Ματσιούλις είναι έβδομος σε κλεψίματα με 233. Ο Ναβάρο είναι έκτος (240).

Ερυθρός Αστέρας - Μπάμπεργκ (02/03, 20:00, 3-0)

Ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε στο... νήμα την Μπάμπεργκ (78-79), την 7η αγωνιστική, με 18 πόντους του Μπιέλιτσα.

Ο Κούζμιτς είναι πρώτος σε ριμπάουντ φέτος με 7.7 ανά ματς.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 2.1 ανά αγώνα.

Ο Ζήσης έχει 21 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής. Επίσης είναι τέταρτος σε συμμετοχές στη διοργάνωση (276) και όγδοος σε ασίστ (777).

Ο Μέλι είναι δεύτερος - μαζί με τον Βόιτμαν - σε ριμπάουντ, με 7.7 ανά αγώνα και τέταρτος στο ranking με 18.1 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Κοζέρ θέλει 14 πόντους ακόμα για να φτάσει τους 1.000.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός (02/03, 21:05, 12-12)

Η Μακάμπι είχε νικήσει στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό με 80-73, για την 9η αγωνιστική. Ο Σίλεϊ έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (19), ενώ ο Λοτζέσκι έβαλε 15.

Ο Γκάουντλοκ είναι τρίτος σκόρερ φέτος με 17.3 πόντους ανά αγώνα.

Ο Πρίντεζης έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα 9 από τα 10 τελευταία παιχνίδια της ομάδας του.

Ο Σπανούλης είναι δεύτερος σκόρερ στο θεσμό με 3.241 πόντους, αλλά και σε ασίστ με 1.075. Φέτος, έχει 6.2 ασίστ ανά αγώνα (2ος).

Ο Παπανικολάου με 2 ριμπάουντ φτάνει τα 500.

Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο (02/03, 22:00, 7-5)

Η Αρμάνι νίκησε την Μπασκόνια με 88-76, την 7η αγωνιστική, με τον Σάντερς να έχει 19 πόντους.

Ο Βόιτμαν είναι δεύτερος σε ριμπάουντ με 7.7 ανά αγώνα φέτος.

Ο Λάρκιν είναι πέμπτος σε κλεψίματα με 1.4 ανά ματς.

Ο Χίκμαν θέλει 2 ασίστ για να φτάσει τις 300.

Ούνικς Καζάν - Αναντολού Εφές (03/03, 18:00, 1-2)

Η Εφές επικράτησε της Ούνικς με 104-99, την 7η αγωνιστική, με τον Ερτέλ να έχει 24 πόντους και 8 ασίστ.

Ο Λάνγκφορντ είναι ο πρώτος σκόρερ φέτος με 22.2 πόντους ανά ματς και είναι στην πρώτη θέση του ranking με 23.1 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ακόμα, ο Αμερικανός γκαρντ θέλει 11 πόντους για να φτάσει τους 500 σε μία σεζόν! Μέχρι στιγμής έχει 489 σε 22 ματς. Ο Ντε Κολό πέρυσι είχε 525 σε 27 ματς και ο Ντιλέινι 504 σε 31 αγώνες.

Ο Παραχούσκι είναι τρίτος σε τάπες φέτος με 1.4 ανά αγώνα.

Ο Ερτέλ είναι τέταρτος πασέρ φέτος με 6 ασίστ ανά παιχνίδι και συνολικά είναι 11ος με 753.

Ο Χάνεϊκατ είναι πέμπτος ριμπάουντερ με 7.5 ανά αγώνα.

Ο Ντάνστον είναι τέταρτος σε τάπες με 1.2 ανά ματς.

Νταρουσάφακα - Παναθηναϊκός (03/03, 19:15, 0-3)

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της Νταρουσάφακα με 86-80, την 9η αγωνιστική, με τον Μπουρούση να κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους (18).

Ο Ουαναμέικερ είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.48 ανά αγώνα και ο Ουίλμπεκιν τέταρτος με 1.45.

Ο Σαβάς θέλει 5 ριμπάουντ για να φτάσει τα 500.

Ο Μόερμαν με 17 πόντους φτάνει τους 500.

Ο Καλάθης είναι δεύτερος σε κλεψίματα φέτος με 1.7 ανά αγώνα και πέμπτος σε ασίστ με 5.9.

Ο Μπουρούσης είναι δεύτερος ριμπάουντερ στο θεσμό με 1.556 και θέλει ακόμα 9 για να φτάσει τον Ρέγιες (1.565). Επίσης, είναι 12ος σκόρερ με 2.352 πόντους.

Ο Φώτσης είναι έβδομος σε ριμπάουντ με 1.118 στη διοργάνωση.

Μπαρτσελόνα - ΤΣΣΚΑ Μόσχας (03/03, 22:00, 14-14)

Η ΤΣΣΚΑ επιβλήθηκε της Μπαρτσελόνα με 92-76 την 12η αγωνιστική, με 16 πόντους και 11 ασίστ του Τεόντοσιτς και 23 πόντους και 5 κλεψίματα του Χίγκινς.

Ο Ναβάρο είναι ο πρώτος σκόρερ στο θεσμό με 3.990 πόντους. Με 10 πόντους ακόμα θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που φτάνει τους 4.000!

Ο Τόμιτς είναι ένατος ριμπάουντερ (1.082) στη διοργάνωση.

Ο Ντε Κολό είναι δεύτερος σκόρερ φέτος με 20.1 πόντους ανά αγώνα και είναι δεύτερος και στο σύστημα αξιολόγησης με 22.3 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Τεόντοσιτς είναι τρίτος σε ασίστ στο θεσμό με 1.055, ενώ φέτος είναι πρώτο με 7.4 πάσες ανά αγώνα. Ακόμη, είναι πέμπτος σκόρερ με 16.5 πόντους ανά ματς και είναι στην πέμπτη θέση στο ranking με 17.7 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Χριάπα είναι όγδοος σε κλεψίματα με 226 και θέλει 12 ριμπάουντ ακόμα για να φτάσει τα 1.000.