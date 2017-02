Την ώρα που ήταν μπροστά στις κάμερες, έτρωγε κανονικά την πίτσα του, δίχως να επηρεαστεί από την παρουσία των δημοσιογράφων...

Μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά, αφού στο ξεκίνημα (σχεδόν) της σεζόν και ύστερα από ένα ματς με τους Ράπτορς, έκανε δηλώσεις και... έπινε μπύρα!

Klay Thompson, drilling out a slice of pizza, talks Warriors win in Philly and Kevin Hart being a "non-factor" pic.twitter.com/ksqgx5WRio

— Anthony Slater (@anthonyVslater) 28 Φεβρουαρίου 2017