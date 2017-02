Το ματς κόντρα στους Μπακς θα το θυμάται για καιρό ο Ίρβινγκ.

Πέρα από την τάπα που δέχτηκε ο άσος των Καβαλίερς, έγινε ο 8ος παiκτης στην ιστορία της ομάδας έχοντας 2.000 ασίστ!

Αναμφισβήτητα ιδιαίτερο επίτευγμα.

Congratulations to @KyrieIrving on becoming the 8th player in #CavsHistory to reach 2,000 assists! #DefendTheLand pic.twitter.com/fdzXR2SCK2

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 28 Φεβρουαρίου 2017